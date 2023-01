Zełenski: musimy powstrzymać rosyjski faszyzm

Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać rosyjski faszyzm, tak jak kiedyś wolny świat powstrzymał nazizm - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę w wieczornym wystąpieniu wideo, dostępnym na jego stronie internetowej

Prezydent Zełenski powiedział: „Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak rakietowy na ukraińskie miasta. Kijów, Charków, Odessa, Krzywy Róg, Dniepr, Winnica, Chmielnicki i inne miasta były celem terrorystów. Wszędzie celem ataku były obiekty cywilne!”

Przekazał, że „udało się uratować kilkadziesiąt osób - rannych, w traumie, udziela się im pomocy. Wśród nich są dzieci, najmłodsza dziewczynka ma trzy lata”.

„Usuwanie gruzu nadal trwa i potrwa całą noc. Na razie nie wiadomo, ile osób znajduje się pod gruzami. Niestety lista zabitych wydłuża się z każdą godziną… Rodzinom i bliskim składam wyrazy współczucia” - powiedział prezydent.

Czy można powstrzymać rosyjski terror? Czy można to zrobić inaczej, niż na polu bitwy na Ukrainie? Niestety nie. Można i należy to robić na naszej ziemi, na naszym niebie, na naszym morzu. Co jest do tego potrzebne? Broń, która znajduje się w magazynach naszych partnerów i na którą czekają nasi żołnierze - oznajmił Zełenski.