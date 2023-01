Dwie dekady prostych ubezpieczeń z LINK4

Dokładnie 20 lat temu, 16 stycznia 2003 r., pierwszy klient ubezpieczył się w LINK4. Tak rozpoczęła się rewolucja na polskim rynku ubezpieczeń. Pierwszy raz w historii można było kupić polisę, nie wychodząc z domu. Dziś LINK4 to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm ubezpieczeniowych w naszym kraju, która umiejętnie łączy siłę korporacji ze zwinnością startupu. Zgodnie z jasno określonymi wartościami, takimi jak klient, szacunek i mistrzostwo, od dwóch dekad upraszcza świat ubezpieczeń.

Odważnie i z pomysłem. Taki był przepis na sukces. Zaczęło się od sprzedaży polis OC i AC przez telefon, co w 2003 r. było prawdziwą nowością na polskim rynku. Wcześniej taki model sprzedaży z powodzeniem przyjął się m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii i Izraelu.

Słynne siedem czwórek i ponad milion klientów

Pierwsze logo firmy to telefon z podniesioną słuchawką. Linia „dwa, dwa i siedem czwórek” czyli (22) 444 44 44 już w pierwszym roku rozgrzała się do czerwoności. Polisę kupiło 76 tysięcy osób, zapewniając przypis sięgający 45 mln zł, czyli wynik jaki obecnie spółka generuje już w pierwszych tygodniach stycznia. Od kilku lat LINK4 regularnie przekracza miliard zł składki przypisanej brutto rocznie i jest w pierwszej piątce najważniejszych graczy na rynku OC. W 2014 roku spółka dołączyła do Grupy PZU, największego konglomeratu finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dziś linkowych klientów jest już ponad milion. Wśród nich niemal tysiąc absolutnie wyjątkowych, którzy ubezpieczają się w LINK4 nieprzerwanie od 20 lat.

Od samego początku Polacy kojarzyli firmę z ubezpieczeniami komunikacyjnym, które wciąż stanowią wizytówkę LINK4. Oprócz kompleksowej oferty OC/AC spółka oferuje także ubezpieczenia domu, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia turystyczne oraz produkty z LINK4Mama. W 2003 r. LINK4 zlikwidował trzy tysiące szkód. Obecnie tyle obsługuje w zaledwie dziewięć dni, co w perspektywie roku daje liczbę ponad 100 tysięcy likwidowanych szkód.

Agenci wkraczają do gry

Jedną z ważnych dat w historii firmy był 2010 r. LINK4 rozpoczął wówczas współpracę z agentami, co okazało się skuteczną strategią biznesową. Dziś sprzedaż w kanale multiagencyjnym generuje już połowę wartości składki przypisanej brutto i wciąż rośnie.

Direct i agenci to dwa filary, na których opiera się LINK4. Multikanałowość sprzedaży i kontaktu z klientami jest naszym dużym atutem i znakiem rozpoznawczym. Dziękuję agentom, których profesjonalizm pracuje na markę LINK4, jej rozpoznawalność i ocenę, ale przede wszystkim, zapewnia najwyższy standard usług naszym klientom – podkreśla prezes Agnieszka Wrońska.

Liczą się innowacje

Siłą LINK4 od początku był zespół ekspertów, odważnie testujących nowoczesne rozwiązania. Firma jako pierwsza na polskim rynku zastosowała m.in. indywidualną ocenę ryzyka, która uwzględniała nie tylko pojemność silnika i dane właściciela pojazdu, ale też profil głównego kierowcy. Rewolucją była też obietnica przyjazdu na miejsce zdarzenia w pół godziny po zgłoszeniu szkody. Najnowszym przykładem innowacyjnego myślenia w LINK4 jest wprowadzona kilka miesięcy temu aplikacja Internetowy Status Szkody, dzięki której klienci otrzymują całodobowy dostęp do informacji o swojej szkodzie i mogą korzystać z wielu praktycznych udogodnień.

Jedną ze strategicznych decyzji była transformacja LINK4 w stronę firmy data-driven. Dzięki właściwemu przetwarzaniu i interpretowaniu Big Data spółka jest w stanie wyceniać polisy w oparciu o zaawansowaną analitykę, tworzyć i inwestować w rozwiązania automatyzujące procesy, technologię wykorzystującą sztuczną inteligencję czy dostarczać nowoczesne narzędzia dla klientów. Zaawansowana analityka danych ma zastosowanie w wielu obszarach biznesowych, od sprzedaży polis aż po likwidację szkód. Już od kilku lat wiele procesów wykonują roboty. Jest ich prawie 80, z czego zdecydowana większość pracuje w tak zwanym trybie nienadzorowanym czyli samodzielnie, bez ingerencji człowieka, 24 godziny na dobę. Roboty wykonują gigantyczną pracę: miesięcznie ponad 100 tysięcy zadań.

Najcenniejszym kapitałem są ludzie

Chociaż LINK4 odważnie testuje i docenia skuteczność najnowszych technologii, od samego początku najcenniejszą wartością są pracujący tu ludzie. Ich talent, odwaga w realizacji nieszablonowych pomysłów i zaangażowanie przełożyło się na sukces firmy. LINK4 ruszał z setką pracowników na pokładzie, dziś linkowa ekipa liczy prawie tysiąc profesjonalistów. Wśród nich są i tacy, którzy pracują od samego początku, co jest fenomenem na tak konkurencyjnym rynku pracy i najlepiej świadczy o wyjątkowej atmosferze w spółce. Wielu cenionych w branży ekspertów, chociaż obecnie reprezentujących już inne firmy, do dziś wspomina, że swoją przygodę z ubezpieczeniami rozpoczynało właśnie w LINK4.

Chciałabym podziękować absolutnie wszystkim, którzy przez 20 lat współtworzyli i współtworzą LINK4: klientom, pracownikom, partnerom biznesowym i całej branży ubezpieczeniowej, w tym szczególnie Grupie PZU, za zaufanie, motywację, inspiracje, wsparcie i oczywiście codzienne działania. LINK4 to ludzie i wartości, które nas łączą. To naprawdę wyjątkowe przeżycie pracować z osobami, które wkładają całe swoje serce w to, co robią. Każdego dnia zespół pokazuje, że taka praca ma sens, a ubezpieczenia mogą być proste i użyteczne. Odkąd 17 lat temu dołączyłam do naszej firmy, każdy dzień napędza mnie do dalszego działania i daje ogromną satysfakcję, czego życzę wszystkim obecnym i przyszłym linkowiczom, a samemu LINK4, by niezmiennie wyznaczał kierunki rozwoju ubezpieczeń i nimi śmiało podążał - podsumowuje Agnieszka Wrońska.