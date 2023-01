Nowy akcelerator Google dla startupów

Google for Startups ogłosił nowy program skierowany do początkujących, obiecujących firm w sektorze cyberbezpieczeństwa o nazwie Growth Academy

Growth Academy: Cybersecurity to projekt, który ma na celu wzmocnić startupy poprzez mentoring, dostęp do liderów branży, wsparcie strategiczne, rozwój kompetencji przywódczych i wiele innych. Rekrutacja jest otwarta dla startupów z Europy, w tym z Polski i trwa do 12 lutego.

Ostatnie lata dobitnie pokazują, że systemy informatyczne są na tyle bezpieczne, na ile bezpieczne okaże się ich najsłabsze ogniwo. Właśnie dlatego w ostatnim czasie cyberbezpieczeństwo stało się jednym z najważniejszych priorytetów dla firm, a tym samym jedną z najprężniej rozwijanych gałęzi nowych biznesów.

Społeczność startupowa, również ta która rozwija się przy wsparciu Google for Startups, w tym w Polsce, składa się z wielu obiecujących młodych organizacji, w tym tych budujących innowacyjne produkty i usługi w obszarze cyberbezpieczeństwa - mówi Michał Kramarz, szef Google for Startups Campus w Warszawie. - Growth Academy: Cybersecurity pomoże organizacjom w jeszcze skuteczniejszym rozwoju swoich biznesów i ich międzynarodowym skalowaniu. Udział w programie stworzy uczestniczkom i uczestnikom możliwość zdobycia nowych kompetencji, dostępu do najlepszych ekspertów oraz sieci innych firm działających w tej samej branży.

Growth Academy: Cybersecurity to trzymiesięczny program mentoringowy, skierowany do startupów, które działają w branży cyberbezpieczeństwa. Rozpocznie się w kwietniu, a wybrane startupy będą uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez ekspertów Google oraz zewnętrznych doradców z branży. Firmy otrzymają także dedykowany mentoring w zakresie strategii, skalowania międzynarodowego biznesu oraz umiejętności przywódczych - w tym od liderów zespołów należących do specjalistycznych firm skoncentrowanych na tematyce cyberbezpieczeństwa, takich jak VirusTotal i Mandiant. Udział w programie będzie również okazją do nawiązania kontaktu z innymi przedsiębiorcami skupionymi na cyberbezpieczeństwie.

Program składa się z trzech spotkań odbywających się w kilku miejscach w Europie, m.in. w Maladze, gdzie znajduje się nowe Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa Google. To tam prowadzone będą wspólne, zaawansowane badania nad cyfrowymi zagrożeniami. Program jest przeznaczony dla europejskich firm, które chcą rozwijać się na skalę międzynarodową i skupiają się na co najmniej jednym z obszarów cyberbezpieczeństwa - zapobieganiu, ochronie i badaniach lub analizie zagrożeń oraz dzieleniu się rozwiązaniami. Startupy muszą mieć już funkcjonujący produkt i klientów oraz model biznesowy. Wszystkie szczegóły programu oraz formularz aplikacji można znaleźć na stronie internetowej programu.

O potrzebie podnoszenia poprzeczki w zakresie wykorzystania technologii do ochrony bezpieczeństwa online świadczyć mogą między innymi wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Google przez Centrum Badań Marketingowych Indicator na temat świadomości Polek i Polaków dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Wykazało ono, że świadomość zagrożeń rośnie, jednak wciąż mamy trudności z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń. To ogromny obszar do zagospodarowania przez organizacje i startupy oferujące rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Google for Startups od lat wspiera nowe organizacje szeregiem programów akceleracyjnych i mentoringowych, między innymi dla początkujących założycieli firm, kobiet w ekosystemie startupowym, a także dla rozwijających się startupów m.in. w sektorach medycznym czy branży gamingowej. W Polsce za implementację programów akceleracyjnych odpowiada zespół warszawskiego Campusu Google for Startups, który w ostatnim roku prowadził również program wsparcia dla startupów z Ukrainy - Ukraine Support Fund.

mat. prasowe, mw