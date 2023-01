Ewakuacja ostatniego slumsu w Seulu

Około 500 mieszkańców południowokoreańskiej stolicy zostało zmuszonych do ewakuacji po tym, jak w piątek rano pożar rozprzestrzenił się w dzielnicy Guryong Village w południowym Seulu i zniszczył co najmniej 60 domów.

Ogień wybuchł w piątek rano około godziny 6.30 (czasu miejscowego) w dzielnicy Guryong Village w południowym Seulu, która jest jedną z ostatnich pozostałych slumsów w stolicy - poinformowała agencja Reutera.

Ponad 800 strażaków, policjantów i pracowników publicznych zostało wysłanych do walki z płomieniami i zarządzania ewakuacją - podały służby ratownicze.

Materiał filmowy z miejsca zdarzenia przedstawiał strażaków walczących z płomieniami wśród gęstego białego dymu pokrywającego dzielnicę.(https://bit.ly/3WjLtiJ)

Władze poinformowały, że strażacy zapanowali nad ogniem i że nie stwierdzono przypadków obrażeń ani ofiar śmiertelnych.

Urzędnik miejski Kim Ah-reum wyjaśnił, że około 500 mieszkańców ewakuowano do pobliskich obiektów, w tym do szkolnej sali gimnastycznej. Władze planują przenieść później ewakuowanych do pobliskich hoteli.

Reuters zaznacza, że siedlisko jest symbolem nierówności w czwartej co do wielkości gospodarce Azji i znajduje się tuż obok krzykliwej, zamożnej dzielnicy Gangnam.

Rejon ten był często narażony na pożary, powodzie i inne katastrofy, a wiele domów zbudowanych jest z kartonu i drewna, przez co mieszkańcy narażeni są na problemy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem.

PAP/ as/