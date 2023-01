Wyniki Lotniska Chopina coraz bliższe tych przed pandemią

Przez cały rok 2022 lotnisko Chopina obsłużyło 14 413 889 pasażerów. Pod tym względem najsłabszym miesiącem w roku okazał się luty (589 488), a najlepszym lipiec (1 690 068). W grudniu w porcie odprawiono 1 165 555 osób.

To prawie dwukrotnie więcej niż w roku 2021 kiedy to stołeczny port odprawił 7 473 734 pasażerów A w grudniu 2021 r. z Lotniska Chopina skorzystało 741 tys. pasażerów. Natomiast w roku 2019, a więc przed pandemią było to 18,86 mln osób. Tak więc – jak widać – następuje powrót do „normalności”.

W całym ubiegłym roku ze stołecznego lotniska było można polecieć (połączenia regularne) do 142 portów lotniczych w 59 krajach. Oferowano też rejsy na 10 trasach krajowych (do Bydgoszczy, Gdańska, Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Poznania, Wrocławia, Zielonej Góry, Szczecina i Lublina).

Najwięcej pasażerów w ciągu doby przeszło przez terminal 3 lipca 2022, kiedy to odprawiono 58 792 osób.

27 procent ogółu podróżnych Lotnisko Chopina wykorzystało jako port przesiadkowy. Strefę Non Schengen wybrało 5 676 267 pasażerów, a strefę Schengen – 8 737 622. Z tej ostatniej liczby, 15 procent to osoby, które wykupiły loty na trasach krajowych.

Pięć najbardziej popularnych w całym roku kierunków w połączeniach regularnych to: Londyn, Paryż, Amsterdam, Frankfurt i Monachium. Wśród połączeń czarterowych największą popularnością cieszyły się: Antalya, Hurghada, Marsa Alam, Rodos i Heraklion.

W całym ubiegłym roku zarejestrowano 145 893 operacji lotniczych. Z tej sumy 2 312 to operacje cargo. Przez 12 miesięcy minionego roku Lotnisko Chopina odprawiło ponad 111 000 ton towarów, w tym przeszło 9 500 ton przesyłek pocztowych.

Najczęściej obsługiwany przez nas model samolotu to Embraer 195, największa maszyna, która regularnie przylatuje na stołeczne lotnisko w rejsach rozkładowych to Boeing 777 arabskiego przewoźnika Emirates.

PR/RO

