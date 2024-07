Historyczny rekord warszawskiego portu lotniczego

W czerwcu 2024 Lotnisko Chopina w Warszawie po raz pierwszy w swojej 90-letniej historii odprawiło ponad 2 miliony pasażerów w ciągu jednego miesiąca. Rekordowy był również 28 czerwca – odprawiono wtedy najwięcej pasażerów w ciągu jednej doby, bo prawie 75 tys. osób.

Lotnisko Chopina odprawiło w czerwcu dokładnie 2 005 111 osób, czyli o 10,5 proc. więcej niż w ubiegłym roku i o ponad 12 proc. więcej w odniesieniu do czerwca 2019 r., czyli okresu przed pandemią. Oznacza to, że w pierwszym półroczu 2024 roku stołeczny port odprawił 9 738 175 osób – o ponad 13 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 roku i prawie 17 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Kto i w jaki sposób podróżuje z Warszawy?

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy najwięcej pasażerów podróżowało w ruchu tradycyjnym – 6 035 655 osoby, choć jest to liczba o ok. 250 tys. niższa niż w 2019 roku. Największy przyrost liczby pasażerów względem przedpandemicznego okresu nastąpił w segmencie czarterów. W bieżącym roku rejsami czarterowymi podróżowało 1 233 946 osób, czyli o 47 proc. więcej niż w 2019 r. Z rejsów niskokosztowych skorzystały 2 463 110 osoby, stanowi to wzrost o blisko 68 proc. w odniesieniu do pierwszego półrocza roku 2019.

„Odprawienie ponad dwóch milionów pasażerów w ciągu jednego miesiąca to dla nas niezwykłe osiągnięcie, szczególnie cenne w czasie, gdy obchodzimy 90-lecie istnienia lotniska. Te wyniki pokazują, jak ogromną rolę pełni Lotnisko Chopina i są świadectwem zaufania, jakim darzą nas pasażerowie oraz efektem ciężkiej pracy całego lotniskowego zespołu. Tak olbrzymie wzrosty to powód do dumy, ale również zobowiązanie do dalszego rozwoju, zarówno pod względem jakości usług, jak i pod względem możliwości naszego portu lotniczego. Dlatego tak istotna dziś jest nasza strategia, skoncentrowana na modernizacji i inwestycjach w nowoczesną infrastrukturę. Dziękujemy wszystkim pasażerom oraz partnerom biznesowym za zaufanie. Przed nami kolejne wyzwania i cele, które z determinacją będziemy realizować” – mówi Adam Sanocki, Członek Zarządu PPL SA.

Dokąd lecą pasażerowie?

Blisko dwie trzecie pasażerów – 6.387.924 – podróżowało w okresie pierwszych sześciu miesięcy w ramach strefy Schengen. Najpopularniejszym kierunkiem wśród pasażerów rejsów regularnych pozostaje Londyn. Na drugim miejscu plasuje się Paryż, a na trzecim Amsterdam. W przypadku rejsów czarterowych są to odpowiednio: Antalya, Marsa Alam i Hurghada.

Przeładunki cargo biją rekord

W czerwcu, w stołecznym porcie odprawiono 9.771 ton cargo, łącznie od początku roku – 53.540 ton, czyli o prawie 3,5 tys. więcej od rekordowego okresu w 2022 roku.

Źródło: materiały prasowe Lotniska Chopina

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zakaz podlewania trawników i ogrodów! Posypią się kary

Tysiące miejsc pracy dla Polaków. Przełom na rynku

Zielona energia nie jest ani tania, ani bezpieczna

Miał być akademik za 1 zł, jest za 1533 zł

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: