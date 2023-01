Dramat na drodze! TIR wjechał w dom mieszkalny

We wsi Mojtyny (Warmińsko-Mazurskie) na trasie nr 59, między Mrągowem a Rozogami, tir wbił się w budynek mieszkalny. Kierowca tira jest na miejscu opatrywany przez medyków, mieszkańcy domu nie zostali ranni. W regionie miejscami intensywnie pada śnieg i pogarszają się warunki drogowe.

Na razie nie wiadomo z jakich powodów tir wjechał w dom - będzie to ustalać policja. Dyżurny straży pożarnej w Olsztynie poinformował PAP, że w niewielkim oddaleniu od budynku jest mały zakręt. „Tir przebił ścianę domu jednorodzinnego i tam się zakleszczył. W domu przebywały dwie osoby, którym nic się nie stało, obecny na miejscu zespół medyków opatruje kierowcę tira” - powiedział PAP dyżurny straży pożarnej w Olsztynie.

Na razie nie wiadomo, czy budynek, który ma uszkodzoną ścianę będzie się nadawał do zamieszkania - zdecyduje o tym nadzór budowlany.

W woj. warmińsko-mazurskim miejscami intensywnie pada śnieg. Dyżurna GDDKiA Monika Braham poinformowała PAP, że błoto pośniegowe występuje m.in. na trasie Giżycko-Ełk, od Rucianego-Nidy do granicy województwa, od Zgniłochy do Jedwabna jest lokalna śliskość, na trasie Warszawa-Gdańsk ślisko może być od wsi Załuski do granicy regionu, błoto i ślisko może być od Giżycka do granicy województwa na trasie nr 63.