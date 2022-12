Zima ostra ale drogi - przejezdne!

W środę wieczorem GDDKiA ostrzega kierowców przed opadami śniegu, śliską nawierzchnią, pośniegowym błotem i mgłą, które mogą utrudnić jazdę. Na drogach krajowych pracuje prawie 700 pojazdów do zimowego utrzymania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 698 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że opady śniegu występują na terenie województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, mazowieckiego.

Drogowcy przestrzegają też przed błotem pośniegowym i lokalną śliskość, która występuje na terenie województw: śląskiego i opolskiego, małopolskiego z wyjątkiem południowo-wschodniej części województwa, świętokrzyskiego w północnej części województwa, części podkarpackiego i dolnośląskiego. A także w niektórych rejonach mazowieckiego i łódzkiego.

Mgła występuje na terenie województwa zachodniopomorskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północy i północnym zachodzie kraju. Miejscami opady śniegu. Na południu, wschodzie i w centrum lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, na Górnym Śląsku o 7 cm. Na północy możliwe marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -16, -15 stopni na północy i północnym wschodzie, około -8 stopni w centrum, do -4 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, z kierunków południowych, na zachodzie skręcający na zachodni. Na Podkarpaciu wiatr okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, wysoko w Tatrach porywy do 90 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

PAP/ as/