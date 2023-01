CPK z przedwstępną umową kupna pakietu akcji Torpol

Centralny Port Komunikacyjny zawarł z Towarzystwem Finansowym Silesia przedwstępną umowę kupna 38 proc. akcji giełdowej firmy Torpol - podał wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Torpol specjalizuje się w m.in. w budowie infrastruktury kolejowej

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zawarła we wtorek z Towarzystwem Finansowym Silesia (TFS) przedwstępną umowę kupna 8 mln 728 tys. 600 akcji stanowiących 38 proc. udziałów w giełdowej firmie Torpol. 10,41 proc. akcji Torpolu należy do Nationale Nederlanden OFE, 8,79 proc. do PKO TFI S.A., a pozostali akcjonariusze kontrolują 42,8 proc. akcji.

Jak przekazał Centralny Port Komunikacyjny, zaangażowanie kapitałowe w firmę wykonawczą ma ułatwić budowę tzw. szprych CPK, czyli linii kolejowych prowadzących m.in. do nowego lotniska. Podkreślono, że transakcja była prowadzona według standardów rynkowych. Została poddana analizie rentowności i otrzymała pozytywny wynik tzw. testu prywatnego inwestora.

Dzisiaj podpisana umowa przedwstępna (kupna akcji Torpolu - PAP) później będzie procedowana zgodnie z wszelkimi procedurami, tak aby grupa kapitałowa CPK wzbogaciła się o firmę zdolną do realizacji dużych wielobranżowych projektów infrastrukturalnych. Taką spółką jest firma Torpol - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Dodał, że CPK postrzega Torpol jako jednego z liderów polskiego rynku w branży kolejowej. Zdaniem wiceszefa MFiPR wejście Torpolu do grupy kapitałowej CPK zapewni bezpieczeństwo realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jednym z podstawowych założeń programu inwestycyjnego CPK jest to, żeby ta inwestycja służyła również do rozwoju polskich kompetencji, żeby te ogromne środki, które zainwestujemy, zostawały w naszym kraju, wpływały na rozwój lokalnych firm i lokalnych podmiotów. To oczywiście nie znaczy, że Torpol będzie jakimś monopolistą. Wszelkie przepisy prawa zamówień publicznych będziemy przy tych kontraktach stosować, ale będziemy mieli podmiot, który będzie dawał nam bezpieczeństwo realizacyjne - tłumaczył Horała.

Obecny na konferencji prasowej wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda przypomniał, że Towarzystwo Finansowe Silesia jest spółką państwową w nadzorze Ministra Aktywów Państwowych. „Pozyskanie dla Torpolu inwestora branżowego stwarza dzisiaj możliwość dalszego wzrostu pozycji tej spółki na rynku inwestycji kolejowych i jednocześnie ma ważne znaczenie dla strategicznego projektu CPK” - wskazał Rabenda.

Prezes CPK Mikołaj Wild zaznaczył, że przejęcie przez spółkę kontroli nad Torpolem nie oznacza, że będzie on uzyskiwać kontrakty na preferencyjnych zasadach. „Obie strony mogą jednak ze spokojem inwestować w długoterminowe relacje oparte na zaufaniu” - wskazał.

Prezes TFS Jadwiga Dyktus podkreśliła, że Towarzystwo Finansowe Silesia od 20 lat aktywnie uczestniczy w ważnych procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych dużych podmiotów państwowych. Przypomniała, że Torpol realizował w przeszłości projekty typu greenfield i ma wielobranżową praktykę w inwestycjach w sektorach: kolejowym, drogowym i kubaturowym. Spółka odpowiadała m.in. za budowę dworca Łódź Fabryczna.

Jak podkreślił Centralny Port Komunikacyjny, kluczowe korzyści wynikające z transakcji to m.in. ograniczenie ryzyka braku niezbędnych zasobów wykonawczych przy realizacji inwestycji kolejowych CPK. Zakup pozwoli spółce na dostęp do kompetencji wykonawczych Torpolu, a obu stronom na dostosowanie podziału ryzyka inwestycyjnego między zamawiającego i generalnego wykonawcę.

Po podpisaniu umowy w sprawie Torpolu kolejnym krokiem jest pozyskanie zgód korporacyjnych i skierowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku o zgodę na dokonanie transakcji

Torpol zajmuje się kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej, dostosowując jej parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym. Spółka zrealizowała wiele projektów budowy i modernizacji odcinków najważniejszych linii kolejowych będących krajową częścią paneuropejskich korytarzy transportowych – E20, E30, E65 i E75.

Jako generalny wykonawca – lider konsorcjum Torpol był odpowiedzialny za zaprojektowanie i budowę multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, pierwszej w Polsce oraz trzeciej pod względem skali i specyfiki prac inwestycji kolejowej w Europie.

Spółka CPK przygotowuje budowę 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to ok. 2000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

