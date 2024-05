Prezydent: będę walczył o CPK!

Będę walczył o Centralny Port Komunikacyjny - powiedział prezydent Andrzej Duda w poniedziałek w Koninie. Dodał, że wybudowanie CPK jest “fundamentalnie ważne dla naszego bezpieczeństwa”, ponieważ w przypadku zagrożenia będą tu mogli przylecieć nasi sojusznicy, dodatkowy sprzęt do obrony.

Podczas spotkania z mieszkańcami Konina i powiatu konińskiego Duda podkreślił, że CPK jest z jego perspektywy kluczową inwestycją.

„Będę walczył o Centralny Port Komunikacyjny, który jest także blisko państwa i będzie stanowił dla was bardzo odczuwalną, w sensie najbardziej pozytywnym, nową formę otwarcia się na świat” - powiedział prezydent.

Prezydent Andrzej Duda (C) podczas spotkania z mieszkańcami, 27 bm. w Koninie / autor: PAP/Tomasz Wojtasik

CPK to wielki biznes i bezpieczeństwo militarne

Duda zapowiedział, że dzięki CPK „będą mogły przylatywać do nas największe samoloty, będziemy mieli hub przeładunkowy, przesiadkowy, będziemy mieli impuls rozwojowy”. „Ale przede wszystkim będziemy mieli także dodatkowo wzmocnione strategiczne bezpieczeństwo” - zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że na tak dużym lotnisku będą mogły lądować największe wojskowe samoloty transportowe. „Po to, by w przypadku zagrożenia mogli przylecieć tutaj nasi sojusznicy, żeby mogli tu przylecieć żołnierze, żeby mógł tu przylecieć dodatkowy sprzęt do obrony Rzeczypospolitej, do obrony NATO” - zaznaczył.

„To jest fundamentalnie ważne dla naszego bezpieczeństwa” - dodał Duda.

Prezydent ocenił, że CPK, razem z całą związaną z nim infrastrukturą komunikacyjną, drogową oraz kolejową, jest dla rozwoju Polski niezbędny.

„Tutaj, w centralnej Polsce, między Koninem a Warszawą, musi powstać wielkie lotnisko i trzeba robić wszystko, żeby powstało. Ono jest w Polsce niezbędne, podobnie jak niezbędny jest rozwój naszych portów morskich” - powiedział.

Prezydent Andrzej Duda (C) podczas spotkania z mieszkańcami, 27 bm. w Koninie / autor: PAP/Tomasz Wojtasik

Atom jest warunkiem bezpieczeństwa energetycznego

Duda podczas spotkania apelował o zmiany w systemie energetycznym. „Potrzebujemy energetyki, która będzie w jak największym stopniu oszczędzała zasoby naturalne - zwłaszcza te zasoby naturalne wyczerpywalne - a korzystała jak najwięcej z tych, które są, można tak zakładać, w pewnym sensie, są niewyczerpywalne” – powiedział Duda i wymienił w tym kontekście energię wiatrową i słoneczną.

Prezydent przypomniał, że w regionie konińskim są elektrownie węglowe, zapewniające - jak mówił - 8 proc. zapotrzebowania na energię w Polsce. Według Dudy „w tym zakresie będziemy musieli dokonać poważnej zmiany”. Podkreślił, że w regionie potrzebna jest elektrownia jądrowa.

Jak ocenił, energia atomowa jest bezpieczna dla środowiska.

„To jest energia, która jest energią przyszłości. Nie dajmy się omamić wrzaskom, zwłaszcza tych niektórych zwariowanych środowisk zza zachodniej granicy, które szaleją, żeby w ogóle zrezygnować z użycia atomu. To jest bzdura. Nie zrealizujemy transformacji energetycznej bez użycia atomu” – powiedział Duda.

Prezydent przekonywał, że „nie wolno pozwolić, by wielkie inwestycje w Polsce zostały zatrzymane”. „Trzeba o to walczyć zarówno w Unii Europejskiej i na poziomie krajowym. One są zagrożone w tej chwili” – dodał.

Zadeklarował, że będzie walczył o budowę elektrowni jądrowej w regionie konińskim.

Bartosz Skonieczny (PAP), sek

WYPEŁNIJ ANKIETĘ. Pomóż nam ulepszyć wGospodarce.pl!

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemiecki gigant zatrudni Polaków. Na start 15 000 zł netto

Polskie mięso przegrywa na wszystkich rynkach

Berlin zarabia na sąsiadach, a Bruksela nie reaguje

Pracownik nie niewolnik. Produktywność najniższa od 1995