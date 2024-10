"Tak" dla podpisów ws. CPK. Obywatele się zjednoczyli

Dziś Kancelaria Sejmu potwierdziła pozytywną weryfikację podpisów obywateli w sprawie ustawy #TakDlaCPK, co oznacza, że projekt trafi do pierwszego czytania w Sejmie. To istotny krok w kierunku budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma na celu rozwój infrastruktury transportowej w Polsce.

Stowarzyszenie „Tak Dla CPK” oraz wszyscy zaangażowani w zbiórkę podpisów mogą świętować ten sukces, który podkreśla społeczne poparcie Polaków dla projektu. Centralny Port Komunikacyjny ma zrewolucjonizować transport w kraju, łącząc różne formy transportu i zwiększając konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej.

Oczekuje się, że pierwsze czytanie w Sejmie wzbudzi szeroką dyskusję na temat dalszego kierunku projektu.