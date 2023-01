Konto osobiste – co takiego może nam zaoferować?

Wśród usług bankowych cieszących się największym zainteresowaniem klientów, wyróżnić można konta osobiste

To usługa skierowana nie tylko do osób otwierających swoje pierwsze konto, ale także dla tych, którzy planują przenieść się do innego banku. Co wziąć pod uwagę, wybierając konto osobiste?

Konto osobiste, a indywidualne potrzeby

Każda osoba zainteresowana utworzeniem konta osobistego powinna zastanowić się, czego tak właściwie od niego potrzebuje i na jakie funkcjonalności liczy. W dzisiejszych czasach, kiedy niemal każdy dysponuje dostępem do internetu, konta całkowicie internetowe cieszą się największym zainteresowaniem. Wciąż jednak duża liczba klientów decyduje się na tradycyjne konto z dostępem do bankowości internetowej. Śmiało można uznać, że to najbardziej optymalna opcja – umożliwia dostęp do konta nie tylko przez internet, ale także w stacjonarnych placówkach banku. Pomocny w wyborze konkretnej oferty może okazać się ranking kont osobistych od Kontomaniak.pl.

Dla większości klientów bardzo miłym i pożądanym dodatkiem do konta osobistego są nowoczesne aplikacje bankowe. Dzięki nim można mieć dostęp do konta o każdym czasie i w każdym miejscu – wystarczy mieć pod ręką smartfon z dostępem do internetu. Nowoczesne aplikacje bankowe umożliwiają dokonywanie wszelkich możliwych operacji przy pomocy smartfona – mowa tutaj nie tylko o wykonywaniu przelewów, ale także zarządzaniu dostępnymi środkami oraz planowaniu transakcji.

Warto zwrócić uwagę także na to, czy wybrane konto osobiste oferuje możliwość płatności bezgotówkowych. To opcja szczególnie przydatna dla osób będących na bieżąco z nowinkami technologicznymi. Szybkie i wygodne płatności bez użycia karty stają się coraz bardziej popularne.

Co z opłatami?

Nie ma co ukrywać – dla większości osób konto osobiste jest miejscem służącym do gromadzenia pieniędzy i zarządzania nimi. Nikogo nie cieszą dodatkowe opłaty za różnego rodzaju funkcjonalności, często niepotrzebne. Warto więc wybrać konto, które generuje jak najmniej dodatkowych kosztów. Na szczęście w ofertach banków nie brakuje nawet całkowicie darmowych kont osobistych. Przeglądając poszczególne oferty trzeba zwrócić uwagę na opłaty za:

• prowadzenie konta,

• użytkowanie karty,

• przelewy,

• wypłaty z bankomatu,

• przelewy z rachunku bieżącego na oszczędnościowy.

Warto wziąć także pod uwagę oprocentowanie na koncie oszczędnościowym. Tutaj sprawa jest wyjątkowo łatwa – najlepiej postawić na takie konto, które posiada jak największy procent.

W ostatnich czasach banki starają się przyciągnąć nowych klientów za wszelką cenę. Często oferują bardzo atrakcyjne nagrody za samo założenie konta i spełnienie prostych warunków – takich jak wykonanie przelewów na niewielkie kwoty. Zazwyczaj są to różnego rodzaju premie pieniężne, bony na zakupy bądź też niewielkie urządzenia elektroniczne. Z pewnością stanowią bardzo atrakcyjny dodatek dla osób otwierających konto – nic jednak nie zastąpi skrupulatnego i dokładnego porównania ofert poszczególnych banków.