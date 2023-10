Rola innowacji w zarządzaniu biznesem franczyzowym

Nowe technologie zmieniają sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Stanowią źródło przewagi konkurencyjnej i przyspieszają ich rozwój. Należą do nich rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji, Big Data, aplikacje mobilne oraz narzędzia, które optymalizują wielu procesów.

Rozwiązania technologiczne przewijają się w wszystkich obszarach działalności sieci, z jednej strony wspierając franczyzobiorców w prowadzeniu przez nich sklepów, a z drugiej odpowiadając na bieżące oczekiwania klientów. O znaczeniu innowacji dla Żabki świadczy to, że ponad 15 proc. osób pracujących w jej centrali rozwija się w obszarze nowoczesnych technologii.

Nowoczesność w Żabce w innym wymiarze

Już na etapie wyboru lokalizacji pod nowe placówki, sieć korzysta ze wsparcia AI. W analizie danego miejsca sztuczna inteligencja bierze pod uwagę szereg parametrów, w tym natężenie ruchu, dane demograficzne, planowane inwestycje w okolicy czy sąsiedztwo placówek edukacyjnych. AI jest ponadto w stanie tak dobrać lokalizację pod placówkę oraz odpowiedni dla niej towar, aby w jak najlepszym stopniu odpowiadały one na potrzeby okolicznych mieszkańców, a także wpływały na rozwój biznesów prowadzących je przedsiębiorców.

Dalej franczyzobiorcy mogą korzystać z narzędzi usprawniających zarządzanie sklepami i organizację pracy zespołów. Mowa między innymi o Pakiecie Optiplan z Asystentem Żabka, pomagającym w optymalizacji zadań w placówce (dostarcza personelowi informacje dotyczące m.in. właściwego ułożenia czy konieczności uzupełnienia towaru, produktów z krótką datą ważności do spożycia), tablecie i kolektorze danych - który służy do obsługi dostaw i przygotowywania etykiet cenowych, czy o aplikacji Cyberstore, umożliwiającej zdalne składanie zamówień, otrzymywanie raportów czy informacji o dostawach za pomocą smartfona. Nieustanną pomocą służy franczyzobiorcom ponadto Chatbot Franek, będący wirtualnym konsultantem dostępnym dla współpracujących z siecią przedsiębiorców 24h na dobę. Jego działalność jest uzupełnieniem wsparcia zespołu specjalistów z dedykowanej franczyzobiorcom jednostki – Centrum Wsparcia Franczyzobiorców.

W ramach innowacji sieci, poza tradycyjnymi sklepami, działają również placówki w nowoczesnych formatach. Wśród nich są: wyspy w galeriach handlowych, Żabka Eko Smart (laboratorium innowacji ekologicznych wzbogaconych o rozwiązania smart), Żabka Nano, Żabka Drive, punkty na MOP-ach przy autostradzie czy mobilne Żabki.

Szansę na codziennie korzystanie z wielu innowacji w zarządzaniu swoim biznesem daje franczyza Żabki. Karolina Fiećko, będąca jedną z ponad 8600 franczyzobiorców współpracujących z siecią, przybliża najważniejsze rozwiązania, które na co dzień usprawniają prowadzenie jej sklepu.

Jak rozpoczęła się Pani współpraca z Żabką?

W trakcie studiów w Gdańsku przez 2 lata zatrudniona byłam w jednym ze sklepów Żabka w tym mieście. Po przeprowadzce do Myszkowa, mając doświadczenie w handlu i dobrą znajomość sieci, postanowiłam otworzyć własną placówkę pod jej szyldem. Pierwszy sklep uruchomiłam w październiku 2019 r. w Myszkowie, a kolejny w grudniu 2022 r. w Przybynowie.

Czy już wtedy korzystała Pani z nowoczesnej technologii wprowadzanej przez sieć?

Jeśli dobrze pamiętam w 2019 r. funkcjonował przede wszystkim kolektor danych, który do tej pory służy do obsługi dostaw czy przygotowywania etykiet cenowych. Działała też aplikacja dla franczyzobiorców - dziś zastąpił ją dużo bardziej rozbudowany Cyberstore. Kolejne usprawnienia w sieci to tablet i Asystent Żabka. To bardzo przydatne narzędzia - przypominają o potrzebie bieżącego uzupełniania towaru czy dają sygnał o krótkich datach ważności produktów.

Z jakich innych narzędzi korzysta Pani obecnie?

Cyberstore – codziennie rano sięgam po telefon i sprawdzam czy kasy w sklepach są zalogowane - to pozwala mi sprawdzić, czy moi pracownicy otworzyli sklep na czas. Jestem również członkiem grupy projektowej Stacja Innowacja, która ma na celu wypracowanie usprawnień ułatwiających, nam franczyzobiorcom, prowadzenie biznesu. Jeden z moich pierwszych zgłoszonych pomysłów dotyczył właśnie wprowadzenia możliwości zdalnego składania zamówień dla wszystkich franczyzobiorców. Zdarza się, że korzystam też z wirtualnego konsultanta. Chatbot Franek często pomaga rozwiązać drobne problemy. Wraz ze swoim zespołem korzystamy ponadto z Platformy rozwojowej z bazą wiedzy o sieci i różnymi szkoleniami.

W jaki sposób wszystkie te narzędzia są pomocne w Pani placówce?

Na pewno bardzo ułatwiają zarządzania codzienną listą zadań w sklepie. Pozwalają mi też lepiej koordynować prace zespołu. Oszczędzam czas - wiem jak dużo „traciłam go”, gdy musiałam przygotować dokumenty w formie papierowej. Teraz potrzebuję go znacznie mniej, bo większość z nich jest w wersji elektronicznej. Dzięki temu mam też większą kontrolę nad dokumentacją. To oczywiście także oszczędność papieru i wyraz troski o środowisko.

A jak ich stosowanie przekłada się na klientów i rozwój sklepów?

Innowacje, z których jako franczyzobiorcy możemy korzystać, mają bardzo duży wpływ na obsługę klienta i bieżące odpowiadanie na jego potrzeby, a bez klientów nie ma naszych biznesów. Dzięki nowym funkcjonalnościom dbamy o to, żeby w sklepach niczego nie zabrakło, a asortyment dopasowany był do oczekiwań okolicznych mieszkańców. Tak jest w przypadku pieca Merrycheff. Odkąd został zamontowany w mojej placówce w Przybynowie jesteśmy traktowani jak mały lokal gastronomiczny, w którym ludzie po prostu lubią spędzać czas. Żabka to jedyny sklep w tej miejscowości z „ofertą kulinarną”. Nie mogę zapomnieć również o aplikacji Żappka - to narzędzie, z którego klienci moich sklepów bardzo chętnie korzystają. Ten program lojalnościowy pozwala im zdobywać żappsy oraz korzystać z licznych promocji.

