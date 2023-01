Syndyk wziął się za układ w GetBacku!

Środowy „Puls Biznesu” informuje, że nadzorujący likwidację IdeaBanku Marcin Kubiczek widzi możliwość odzyskania dla wierzycieli większych pieniędzy, m.in. z Abris.

Syndyk złożył w sądzie wniosek o wznowienie postępowania układowego. Zdaniem gazety rodzi to nadzieję dla ponad 9 tys. inwestorów, którzy w papierach dłużnych GetBacku utopili ok. 2,5 mld zł.

„Fundusz, główny akcjonariusz, nie tylko wiedział o działaniach, które doprowadziły do upadłości GetBacku, ale się do niej przyczynił, a obecni menadżerowie spółki mieli i wciąż mają powody, by działać wbrew interesom wierzycieli” – tak, jak donosi „Puls Biznesu”, syndyk uzasadnił złożony w sądzie wniosek o odsunięcie władz windykatora i wznowienie postępowania układowego sprzed czterech lat.