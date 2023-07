Afera GetBack. Zawiadomienie na znanego prawnika

Prokuratura Regionalna w Warszawie otrzymała zawiadomienie w sprawie syndyka Idea Banku Marcina Kubiczka

Do Prokuratury Regionalnej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie złożone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zawiadomienie to jest aktualnie analizowane - potwierdza w rozmowie z Salon24.pl rzeczniczka prokuratury Aleksandra Skrzyniarz.

Serwis podaje także, iż do wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła w ostatnich miesiącach trafiły co najmniej dwie skargi na działania Kubiczka. Stąd inicjatywa resortu, by zająć się prawnikiem.

Kim jest Kubiczek?

Kubiczek to jeden z najbardziej znanych prawników, specjalizujących się w restrukturyzacji. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie był synem prezes Sądu Rejonowego w Opolu.

Z kolei na początku bieżącego roku portal Money.pl ujawnił, że „Kubiczek jako syndyk Idea Banku reprezentujący interesy oszukanych obligatariuszy GetBack pisał opinie wykorzystywane przez jednego z głównych podejrzanych w całej aferze. Zdaniem ekspertów cytowanych przez serwis jest to rażący konflikt interesów”.

W obydwóch sprawach Kubiczek nie miał sobie nic do zarzucenia, wręcz przeciwnie - odpierał ataki i zapowiadał „odpowiednie reakcje”.

Więcej o sprawie w artykule na Salon24.

Salon24, Money/KG