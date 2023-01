ZDF: Nowa pewność siebie Polski w polityce zagranicznej

W ostatnich miesiącach zarówno prezydent, jak i cały polski rząd „bardzo pewnie” zachowują się na scenie polityki zagranicznej, podkreśla na łamach portalu telewizji ZDF niemiecki dziennikarz Thomas Dudek.

Nowa pewność siebie Polski ma kontekst braterskiej pomocy Ukrainie i zaangażowania na rzecz idących sankcji UE wobec Rosji.

Polska odgrywa centralną rolę w przyjmowaniu i rozdzieleniu uchodźców ukraińskich, należy do grona najważniejszych państw wspierających Ukrainę i jest ważnym punktem węzłowym dla dostaw pomocy militarnej i humanitarnej Zachodu. Dzięki temu pewność siebie rośnie, ocenia ekspertka, cytowana w artykule.

Wzrost pozycji Polski w polityce zagranicznej jest również efektem działań i aktywności wobec rozbudowy polskiej armii.

Nie można zapominać także o obecnej modernizacji polskiej armii. To czyni z Polski ważnego partnera USA, nawet jeśli Niemcy nadal mają centralną rolę dla Waszyngtonu, komentuje Piotr Buras, szef warszawskiego biura think tanku European Council on Foreign Relations