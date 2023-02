OPINIA: Co zrobią banki centralne? Jak zachowa się złoty?

Dzisiaj kluczową decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie amerykańska Rezerwa Federalna, a jutro z kolei swój werdykt ogłosi Europejski Bank Centralny. Jakich ruchów możemy się tutaj spodziewać i jak zachowa się rynek, inwestorzy oraz krajowa waluta - o to zapytaliśmy Mirosława Budzickiego, Stratega w PKO BP.

Czy oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i strefie euro są w pełni uzasadnione? Jakiego ruchu możemy się tutaj spodziewać?

Liczę, że na rynku amerykańskim dojdzie do podwyżki rzędu 25 pkt. bazowych, natomiast w strefie euro będziemy obserwowali mocniejszy już skok - o 50 pkt. bazowych. Te wyceny mamy już jednak w obecnym scenariuszu rynkowym. Inwestorzy natomiast będą oczekiwać na dalsze wskazówki odnośnie kontynuacji dotychczasowej polityki pieniężnej banków centralnych.

Jak to się przełoży na nastroje inwestycyjne w najbliższym czasie?

Z całą pewnością istnieje ryzyko, że bardziej jastrzębia retoryka w wystąpieniach szefów Fed i EBC może doprowadzić do wzrostu rentowności obligacji na świecie oraz do większej niechęci inwestorów do podejmowanego ryzyka.

Czy będzie to miało istotne konsekwencje dla rynku walutowego? Czy złoty w tej sytuacji może ulec osłabieniu?

Scenariusz, przy którym banki centralne zasygnalizują jastrzębie nastawienie - a więc kierunek dalszego wzrostu kosztu pieniądza - będzie ciążył złotemu, negatywnie wpływając też na jego rynkową wycenę. Jednak w stosunku do euro krajowa waluta nie powinna przekroczyć poziomu 4,74. Natomiast do dolara amerykańskiego szacuję utrzymanie pułapu 4,30.

kp

