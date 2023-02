Przychody Google spadły. Zarobili mniej z reklam

Na początku lutego poznaliśmy wyniki finansowe firmy Alphabet, czyli macierzystej spółki Google

Przychody firmy Alphabet spadły z 76 mld (2021 r.) do 63 mld dolarów w 2022 roku.

Wyniki koncernu w czwartym kwartale okazały się gorsze od przewidywań analityków zarówno na poziomie zysków, jak i przychodów. Przychody reklamowe z wyszukiwarki zmalały z 43,3 do 42,6 mld dolarów, z YouTube’a - z 8,63 do 7,96 mld, a z sieci reklamowej - z 9,3 do 8,47 mld.

Za to pozareklamowe wpływy Google (m.in. z płatnych usług) zwiększyły się z 8,16 do 8,8 mld dolarów, a z klasyfikowanej osobno usługi chmurowej - z 5,54 do 7,31 mld.

Alphabet w nadchodzących miesiącach ma zamiar postawić mocniej na rozwój sztucznej inteligencji. Optymalizacja kosztów dotknęła już pracowników. Dwa tygodnie temu Alphabet poinformował, że zwolni 12 tys. osób.

PAP, Wirtualne Media/KG