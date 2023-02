Zmarł polski weteran. Niedźwiedź Wojtek był mu kolegą z wojska

Zmarł polski weteran, który przez 50 lat prowadził zakład kaletniczy w Edynburgu. Jednym z jego „towarzyszy broni” był niedźwiedź Wojtek, będący maskotką tej jednostki. Choć wszyscy mogli o nim zapomnieć, on nie zapomniał nigdy ani o Wojtku, ani o Polsce

W wieku 95 lat zmarł w poniedziałek w Edynburgu Ludwik Jaszczur, weteran 2 Korpusu Polskiego i uczestnik bitwy o Monte Cassino. Jego historię opisywały w 2021 r. szkockie media, gdy zamknął prowadzony od 50 lat mały zakład naprawy wyrobów skórzanych i przeszedł na emeryturę.

Informację o śmierci Ludwika Jaszczura przekazała poprzez media społecznościowe Polska Szkoła Sobotnia pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Edynburgu.

Ludwik Jaszczur wstąpił do 2 Korpusu Polskiego w 1943 roku po ucieczce z Niemiec. Wcześniej, w 1939 roku, gdy miał 12 lat, stracił rodziców i brata, którzy zostali zabici przez Niemców. Będąc jeszcze nastolatkiem, przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego, walcząc m.in. w bitwie o Monte Cassino.

Jednym z jego „towarzyszy broni” był niedźwiedź Wojtek, będący maskotką tej jednostki.

Powiem wam prawdę. To Wojtek pomógł nam wygrać II wojnę światową - mawiał. Ponieważ obydwaj po wojnie trafili do Szkocji, mógł go regularnie odwiedzać w zoo w Edynburgu.