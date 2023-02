Iga Świątek ma nowego sponsora

Polska marka OSHEE podpisała kontrakt sponsorski z Igą Świątek oraz jej sztabem

To współpraca o międzynarodowym zasięgu, w której tenisistka zostanie ambasadorką OSHEE a firma będzie również współpracować merytorycznie z jej zespołem. Efektem będą m.in. nowe produkty OSHEE sygnowane nazwiskiem pierwszej rakiety światowego tenisa.

OSHEE nawiązało współpracę, na mocy której Iga Świątek wystąpi m.in. w kampaniach marketingowych prowadzonych globalnie, co potwierdza międzynarodowy rozwój marki. Produkty OSHEE sygnowane nazwiskiem Igi Świątek pojawią się na sklepowych półkach niemal na całym świecie. Pierwsze z nich już w najbliższych tygodniach.

Nowa ambasadorka OSHEE będzie korzystać z produktów OSHEE podczas zawodów[1] i treningów. Jej dotychczasową dietę uzupełnią napoje izotoniczne zawierające witaminy oraz batony proteinowe stworzone z myślą o sportowcach. Wszystkie produkty, których będzie używać Iga Świątek, zostały zatwierdzone przez jej sztab szkoleniowy, dietetyka oraz osobistego lekarza.

Poprzedni rok pokazał, jak dobrze funkcjonujemy jako zespół i jak uzupełniają się nasze kompetencje. Obszar żywienia i suplementacji to przestrzeń mojego wpływu na karierę Igi i dlatego cieszę się, że do grona jej partnerów dołącza znana mi od dawna polska marka Oshee, która bardzo dba o jakość swoich produktów. W okresie rozmów o współpracy uczestniczyłem w konsultacji składów i produktów, które Iga włączyła do swojej suplementacji. Mam pewność, że to będzie dobre partnerstwo, wspierające jej wyniki sportowe - podsumował współpracę Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego i fizjoterapeuta.