USA nie porzuci Ukrainy! Twarda deklaracja Bidena

Inwazja Putina jest dla Stanów Zjednoczonych i świata epokowym testem - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas corocznego orędzia o stanie państwa w Kongresie. Obiecał też, że USA będą wspierać Ukrainę tak długo, jak trzeba.

„Inwazja Putina jest epokowym testem. Testem dla Ameryki, testem dla świata: czy staniemy w obronie najbardziej podstawowych zasad? Czy staniemy w obronie suwerenności? Czy staniemy w obronie prawa ludzi do życia wolnego od tyranii? Czy staniemy w obronie demokracji?” - mówił prezydent. „Rok później, znamy odpowiedź: Tak, staniemy. Tak stanęliśmy. Razem zrobiliśmy to, co Ameryka robi najlepiej: przewodziliśmy” - dodał.

Zwracając się do ambasador Ukrainy w USA Oksany Markarowej, która jest jednym z gości honorowych, zapewnił ją, że Ameryka jest zjednoczona we wsparciu jej kraju.

„Będziemy was wspierać tak długo, jak trzeba” - powiedział Biden.

