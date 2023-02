Sejm. Ustawa o postepowaniu egzekucyjnym

Do sejmu trafił projekt noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Ustawa ma usprawnić działania dotyczące wszczęcia i prowadzenia egzekucji w sprawie dochodzenia należności związanych z podatkiem VAT.

Nowelizacja jest konieczna m.in. ze względu na kwestię dochodzenia swoich należności.

Brak możliwości przymusowego dochodzenia należności z tytułu podatku od towarów i usług rozliczanego w procedurze szczególnej od podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby, a co za tym idzie państwem identyfikacji, jest inne państwo niż Polska i w tym państwie identyfikacji została złożona deklaracja.

Ustawa przewiduje dodanie do katalogu dokumentów egzekucyjnych również deklaracji wykazującej należność pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług złożonej w państwie członkowskim identyfikacji.

W projekcie znalazła się także zmiana definicji wynagrodzenia za pracę.

Projekt zakłada również usprawnienie korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych. Będzie to możliwe poprzez umożliwienie automatycznego uzyskiwania danych przez podmioty uprawnione oraz rezygnacji z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych.

W celu uproszczenia etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego obowiązków o charakterze pieniężnym przewiduje się rezygnację z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Ponadto umożliwia się automatyczną weryfikację danych zawartych w tytule wykonawczym z danymi zawartymi w KRS, podano w OSR.

Jedna z przyjętych poprawek ma pozwolić piekarniom i cukierniom na skorzystanie z obniżonej stawki za gaz do 200,17 zł za MWh.

Proponujemy wprowadzenie do końca bieżącego roku, czyli do 2023 r. maksymalnej ceny gazu ziemnego dla piekarni, podobnie, jak to miało miejsce w przypadku odbiorców wrażliwych, powiedział w środę Gawęda. Jak dodał, pomoc ta będzie pomocą de minimis.