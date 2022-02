Allegro wdraża trwały nośnik oparty na blockchain

Allegro wdrożyło usługę trwałego nośnika, dostarczaną przez KIR. Rozwiązanie bazujące na technologii blockchain i macierzy WORM (Write Once, Read Many) jest wykorzystywane w komunikacji o nowościach i zmianach wprowadzanych w regulaminie Allegro oraz do przechowywania jego kolejnych wersji, podała spółka

Gwarantuje to klientom niezmienność i niezaprzeczalność tych dokumentów. Jest to pierwsze zastosowanie trwałego nośnika w obszarze handlu internetowego.

Dzięki współpracy z KIR, dokumenty takie, jak regulamin Allegro będą udostępniane w technologii WORM (Write Once, Read Many), gwarantującej niezmienność zapisanych plików. Dodatkowym wzmocnieniem są zabezpieczenia za pomocą skrótów typu hash (rodzaj sum kontrolnych opartych na technikach kryptograficznych), przechowywanych w sieci blockchain. „Hash” jest unikalnym identyfikatorem każdego zapisanego dokumentu, pozwalającym na weryfikację jego autentyczności i integralności. W ten sposób, klienci serwisu zyskają gwarancję, że zapisane pliki nie zostaną zmienione lub usunięte bez ich wiedzy.

Trwały nośnik od KIR zwiększy bezpieczeństwo i wygodę naszych klientów. Rozwiązanie gwarantuje, że dokument istniał w danym kształcie w określonym czasie i nie był zmieniony. Dzięki tej współpracy nasi klienci nie będą już dostawać obszernych załączników w mejlach, a nowe wersje regulaminu Allegro będą dla nich dostępne w łatwy sposób przez 10 lat - wystarczy, że klikną w link, który dostaną od nas. Mamy ogromną satysfakcję, że jako pierwsza firma z sektora e-commerce zdecydowaliśmy się wykorzystać technologię blockchain i WORM w komunikacji z naszymi klientami - powiedział Dominik Falandysz z Allegro, cytowany w komunikacie. Bezpieczeństwo danych jest podstawą cyfrowej wymiany informacji. Tworząc trwały nośnik zależało nam na opracowaniu uniwersalnej usługi, która może znaleźć zastosowanie w każdym sektorze gospodarki. Dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu macierzy WORM w chmurze obliczeniowej, technologii blockchain oraz usług zaufania, powstał system unikalny na skalę europejską. Rozwiązanie, które nie pozwala zmieniać danych bez wiedzy innych użytkowników, wykorzystują innowatorzy m.in. w sektorze finansowym, medycznym, prawnym czy logistyce. Mamy nadzieję, że pionierskie wdrożenie w największym portalu e-commerce, udowodni użyteczność trwałego nośnika dla całej branży - skomentował Robert Trętowski z KIR.

Trwały nośnik jest usługą opracowaną przez KIR wspólnie z partnerami technologicznymi – Hitachi, IBM Polska oraz Chmurą Krajową. Odpowiada na potrzeby dotyczące bezpiecznego przechowywania dokumentacji oraz komunikacji z klientami. Trwały nośnik jest zgodny z wymogami regulacyjnymi - spełnia kryteria dotyczące przekazywania odbiorcom dokumentów elektronicznych i zapewnia zgodność z RODO.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

Czytaj też: Orlen inwestuje w wodór 7,4 mld zł. Impulsem dekarbonizacja

ISBnews/KG