Nawet 1,7 mln złotych dla... działkowców!

Mazowieccy działkowcy z szansą na dofinansowanie. Ruszyła właśnie kolejna edycja programu „Mazowsze dla działkowców 2023”. Do rozdysponowania jest ponad 1,7 mln zł.

„W zeszłym roku dzięki dotacji udało nam się postawić altanę śmietnikową, której zazdroszczą nam inne ogrody” - powiedział Wojciech Jóźwiak z ROD przy Waszyngtona w Warszawie. Z dofinansowania powstał też solidny chodnik, a w tym roku, jeśli się uda dostać pieniądze, planowany jest remont we wpisanym do ewidencji zabytków domu działkowca.

„Urząd miasta dokłada do kwoty mazowieckiej dotacji dokładnie drugie tyle, a 20 proc. pochodzi ze środków własnych. Czyli w przypadku inwestycji za 50 tys. zł, jest to 20 tys. plus 20 tys. plus 10 tys. ze środków ROD” - tłumaczy Jóźwiak.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców” jest programem realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego od pięciu lat.

„To bardzo potrzebna inicjatywa, która od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem lokalnych samorządów. W obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, związanej z inflacją i wzrostem cen, MIAD nabiera dodatkowego znaczenia” - powiedziała członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. „W wielu przypadkach będzie szansą na realizację długo wyczekiwanych przez mieszkańców korzystających z ogródków działkowych inwestycji, takich jak sieć wodociągowa, parkingi, zieleń, ścieżki rowerowe, monitoring czy nawet siłownie zewnętrzne. Dlatego zachęcam do składania wniosków” - dodała.

Zgodnie z założeniami - przekazanymi przez służby prasowe Mazowsza - program ma zachęcać mieszkańców do aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody.

„To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych. Kluczem do tego jest realizacja wielu inwestycji, które umożliwią mieszkańcom stworzenie warunków do wykorzystania potencjału ogródków działkowych do wypoczynku, aktywizacji i integracji społecznej” - przekazano w komunikacie.

Anna Szczypek, która swój ogródek uprawia przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie dodała, że działki służą nie tylko ku uciesze właścicieli i ich rodzin, ale pełnią też funkcję „zielonych płuc” dla miasta i regionu.

W tegorocznej edycji do rozdysponowania jest ponad 1,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Można ubiegać się o środki na budowę, odbudowę, modernizację i remonty infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej i elektrycznej, monitoringu, parkingów, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy ogrodzeń. Na dofinansowanie mają szansę również projekty dotyczące aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń, tworzenia oczek wodnych, stawów czy trawników. Ponadto beneficjenci mogą przeznaczyć wsparcie na budowę, czy odnowę miejsc rekreacji, takich jak: boiska, siłownie zewnętrzne, deptaki, place zabaw czy skwery.

