Izera zatrudnia 90 osób. W minionym roku zarobili 1,7 mln zł

W spółce ElektroMobility, której zadaniem jest stworzenie polskiego samochodu elektrycznego „Izera” jest zatrudnionych 90 osób i w ubiegłym roku na ich pensje wydano 1,7 mln zł i 15,5 mln zł na „usługi obce” – informuje portal Interia, powołując się na odpowiedź Jarosława Wenderlicha, podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Z informacji pozyskanych ze spółki wynika, że spółka w chwili obecnej zatrudnia ok. 90 pracowników i stałych współpracowników. Głównymi obszarami charakterystycznymi dla profilu działalności ww. osób są inżynieria pojazdu, łańcuch dostaw, inżynieria produkcji, IT, produkt, a także działy wsparcia” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

W odpowiedzi czytamy również, że „spółka została dokapitalizowana przez Skarb Państwa w latach 2021 i 2022 łącznie kwotą 500.000.000 zł. EMP przeznacza otrzymane środki na działania niezbędne do przygotowania i uruchomienia produkcji samochodów elektrycznych. W bieżącym roku nie miało miejsca dokapitalizowanie spółki ze środków publicznych”.

Do podwyższenia kapitału doszło w grudniu 2022 r. Wtedy podpisany został między Skarbem Państwa i ElektroMobility aneks do umowy z lipca 2021 o zwiększeniu kapitału z 250 mln zł do 500 mln zł.

Nad modelami Izery ma pracować, o czym przypomina portal Interia, m.in. legendarna włoska pracownia Pininfarina. Ma on opracować m.in. modele: hatchback, suv i kombi segmentu C.

„Odnosząc się do pytania o kwotę środków przeznaczonych na współpracę ze studiem Pininfarina, jak wskazuje spółka, szczegóły kontraktów objęte są tajemnicą handlową, co uniemożliwia przekazanie danych w tym zakresie” – czytamy w odpowiedzi.

Wenderlich odpowiada, że spółka będzie pozyskiwać części i komponenty na potrzeby Izery na podstawie procesów zakupowych, „realizowanych zgodnie ze standardami obowiązującymi w przemyśle motoryzacyjnym na podstawie najlepszych praktyk w branży. Ich celem jest zapewnienie konkurencyjnych ofert, gwarantujących zarówno spełnienie parametrów technicznych, odpowiednie warunki finansowe, a także zapewnienie ciągłości dostaw”.

