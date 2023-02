Teraz to najpilniejsze cele Unii Europejskiej

Bardzo krótkoterminowy cel Unii Europejskiej to wsparcie militarne Ukrainy, cel średnioterminowy to wzmacnianie obronności w Europie, a długoterminowy to zwrócenie uwagi na globalne Południe, aby przeciwdziałać rosyjskim działaniom propagandowym w tej części świata, powiedział w niedzielę podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa szef dyplomacji UE Josep Borrell.

Wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych nawoływał do przyspieszenia przekazywania wsparcia militarnego Ukrainie przez kraje unijne, jednak podkreślił, że w ciągu roku od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego 2022 r., UE zrobiła już bardzo wiele na rzecz pomocy Ukrainie oraz zniesienia uzależnień poszczególnych krajów od Rosji

pap, jb