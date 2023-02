Broń przy pasażerach na lotniskach w USA. Tysiące sztuk

Ponad 6,5 tysiąca sztuk broni zostało wykrytych w 2022 roku w bagażach pasażerów na wszystkich amerykańskich lotniskach - podała w poniedziałek amerykańska Administracja Bezpieczeństwa Transportu (TSA). Średnio to 18 sztuk dziennie, co oznacza rekordowy pod tym względem rok w USA - pisze agencja AP.

To, co widzimy na naszych punktach kontrolnych, naprawdę odzwierciedla to, co widzimy w społeczeństwie, a obecnie w społeczeństwie jest coraz więcej ludzi noszących broń palną – powiedział szef TSA David Pekoske.