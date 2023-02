Przemówienie Bidena w ocenie ekspertów KOMENTARZE

Polska jest regionalnym liderem w sprawie Ukrainy – powiedział po przemówieniu Joe Bidena w Warszawie czeski ekspert Jakub Janda, dyrektor instytutu European Values Center for Security Policy w Pradze - Czechy i bałtyccy sojusznicy są kolejnymi, którzy wspierają Kijów - dodał. A to nie jedyne wypowiedzi po wczorajszym przemówieniu prezydenta Bidena.

Amerykański prezydent o godz. 17.30 wygłosił w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim w Warszawie przemówienie, w którym podkreślił m.in. zobowiązanie USA do wypełniania zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego i obrony każdej piędzi ziemi państw Sojuszu, dodał też, że wsparcie USA dla Ukrainy nie będzie zachwiane.

Biden sygnalizuje, że USA w pełni popierają Ukrainę i wschodnią flankę NATO, dlatego tak ważna jest jego osobista obecność w Warszawie i Kijowie — stwierdził analityk.

Z kolei ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko przemówienie ocenia następująco:

To przemówienie niosło sygnały skierowane nie tylko do Ukraińców, Europejczyków, ale i do (przywódcy Rosji Władimira) Putina. Była to wiadomość o zjednoczonym poparciu nie tylko dla Ukrainy ale i dla demokracji w Europie