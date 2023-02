Ceny ponad 600 leków pójdą w górę. Już od 1 marca

Już za tydzień nastąpi aktualizacja listy leków podlegających refundacji. Zgodnie z nią na Polaków czeka podwyżka 601 i obniżka 300 cen leków z listy wszystkich dostępnych produktów.

Jak podaje Super Express, od 1 marca podwyżka leków będzie dotyczyć 601 pozycji z listy dostępnych leków. Pacjenci za leki będą musieli dopłacić od 0,01 zł do 196, 80 zł. Największe podwyżki odczują cukrzycy. W 2022 roku z tą chorobą zmagało się ponad 3 mln Polaków.

Wzrost obejmie osoby, które zakupują insulinę o przedłużonym działaniu. Przykładowo Lek Toujeo, który obecnie kupimy za 207,20 zł po 1 marca dostępny będzie za 248, 51 zł, natomiast za lek Abasaglar podrożeje o 27,54 zł.

SE zapytał diabetolog o powody podwyżek cen insuliny.

Jak dodaje dziennik, dobiegł końca okres gwarantowanej w kraju wyłączności na lek dla cukrzyków. Prawo polskie zwracało się do firmy, by ta obniżyła cenę leku o 25 proc. Niestety firma się nie zgodziła, a w efekcie na listę trafił preparat po wyższej cenie.

Zdaniem diabetologa ta sytuacja jest przejściowa. Ministerstwo rozmawia z dostawcami i próbuje obniżyć ceny leków refundowanych.

Ministerstwo zdrowia informuje, że ceny 328 pozycji z listy leków zostaną obniżone. Dopłata będzie oscylowała w granicach od 0,01 zł do 452,70 zł. Na liscie pojawią się również 92 nowe produkty.

W 2018 r. na leki stosowane w leczeniu cukrzycy oraz paski do oznaczania glukozy we krwi wydaliśmy 1,45 mld zł z systemu ubezpieczeń, a pacjenci dodatkowo z własnych portfeli dopłacili 442 mln zł. Daje to średnio 507 zł na pacjenta z NFZ oraz 155 zł od każdego pacjenta z jego portfela, podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.