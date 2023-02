Dysponujemy największą siecią stacji paliw w Europie Środkowej - przekazał na Facebooku PKN Orlen, załączając jednocześnie mapę z liczbą punktów tankowania w poszczególnych krajach regionu.

-Rynki, na których działamy, to 150 milionów klientów. Do 2030 roku stacje zagraniczne będą stanowiły 45 proc. całej sieci Grupy Orlen - dodali przedstawiciele koncernu we wpisie.

Facebook/kp