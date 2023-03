Szantaż w Katowicach. Spółkę Famur odwiedziło dwóch Rosjan

Dwaj Rosjanie przyszli do producenta maszyn górniczych w Katowicach i próbowali wymusić szantażem sprzedaż spółek w Kazachstanie i Rosji za bezcen. O incydencie zarząd poinformował służby bezpieczeństwa.

W poniedziałek rano doszło do spotkania rosyjskojęzycznych mężczyzn z kierownictwem firmy Grenevii (niegdyś Famur). Mężczyźni mieli przy sobie gotowe dokumenty sprzedażowe, które przedstawili zarządowi spółki, a w nich informacja, że spółka Famur w Rosji zostaje sprzedana za 100 tys. rubli, czyli ok. 1 tys. EUR, natomiast oddział znajdujący się w Kazachstanie za ok. 45 tys. EUR. Jak podaje zarząd Grenevii wartość spółki w Rosji oscyluje wokół 60 mln zł, a w Kazachstanie za 10 mln zł.

W poniedziałek 27 lutego 2023 r. w siedzibie spółki Famur w Katowicach pojawiło się dwóch rosyjskojęzycznych mężczyzn. Umowy sprzedaży mieli już przygotowane w teczce, z którą przyszli. Na ich podpisanie zarządowi Famuru dali czas do godz. 18 tego samego dnia. W przeciwnym razie mieli ujawnić informacje rzekomo kompromitujące spółkę, podała „Rzeczpospolita”.

Mężczyźni zagrozili, że jeżeli zarząd do godz. 18.00 nie podpisze dokumentów, Ci przedstawią światu informacje kompromitujące spółkę.

Mężczyźni przedstawili - w drugiej teczce, którą również mieli z sobą - spreparowane dowody o nieprawidłowościach - m.in. rzekome materiały o naruszaniu przez spółkę sankcji nałożonych na Rosję. Jednym z mężczyzn był były pracownik rosyjskiej spółki Famuru, czytamy w oświadczeniu.

Zarząd Grenevii poinformował polskie służby bezpieczeństwa. Jak przypomina spółka, po inwazji Rosji na Ukrainę zarząd odstąpił od realizacji umów na dostawę maszyn do Rosji. Łączna wartość umów sięgała 130 mln zł.

Spółka ograniczyła działalność w Rosji do dostarczania części zamiennych oraz urządzeń, celem przede wszystkim realizacji zobowiązań gwarancyjnych i pogwarancyjnych z tytułu wcześniej zawartych umów, pisze zarząd.

pulsbiznesu, jb