Gaz-System rozpoczyna badanie. Nowe projekty w tle

Gaz-System zbada zainteresowanie przesyłem wodoru, biometanu oraz amoniaku.

Gaz-System rozpoczyna badanie, by oszacować zainteresowanie rynku rozwojem nowych projektów związanych z transportem wodoru, biometanu oraz amoniaku, zarówno ze strony producentów, jak również odbiorców - poinformował w środę operator.

1 marca 2023 r. spółka uruchamia niewiążącą procedurę badania rynku dla nowych projektów związanych z transportem wodoru, amoniaku i biometanu” - poinformował Gaz-System. Jak wyjaśnił operator systemu przesyłowego gazu, wyniki badania rynku będą m.in. rozwinięciem opracowywanej równolegle strategii wodorowej spółki, a także planów tworzenia infrastruktury do transportu wodoru, biometanu i amoniaku. Miałaby ona służyć zarówno do odbioru tych produktów z instalacji produkcyjnych, jak również dostarczenia ich do lokalizacji wskazanych przez uczestników badania.

W ramach badania rynku Gaz-System zamierza oszacować poziom zainteresowania rozwojem nowych projektów dedykowanych pod transport wodoru, biometanu oraz amoniaku, zarówno ze strony producentów, jak również odbiorców, zbadać potencjał w obszarze produkcji biometanu oraz obszary, w których biometanownie mogłyby zostać przyłączone do krajowej sieci przesyłowej gazu ziemnego, podał operator.