Xi spotkał się z Łukaszenką. Chcą zacieśnić współpracę

Przywódcy Chin i Białorusi, Xi Jinping i Alaksandr Łukaszenka, wymienili opinie na temat „kryzysu ukraińskiego” i podpisali wspólne oświadczenie o rozwoju „wszechstronnego partnerstwa na każdą pogodę” pomiędzy obydwoma krajami

Xi oświadczył w rozmowie z Łukaszenką w Wielkiej Hali Ludowej, że stanowisko Chin w sprawie „kryzysu ukraińskiego” jest „spójne i jasne”, a jego rdzeniem jest „promowanie pokoju i rozmów” – napisano w komunikacie chińskiego resortu spraw zagranicznych.

Władze ChRL nie potępiły rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wzbraniają się przed nazywaniem jej inwazją. W oficjalnych komunikatach mowa najczęściej o „kryzysie” albo „kwestii ukraińskiej”. Pekin sprzeciwia się również sankcjom nakładanym na Moskwę.

Białoruski dyktator i sojusznik Putina, który udostępnił terytorium swojego kraju rosyjskim wojskom atakującym Ukrainę, przybył do Pekinu we wtorek, a jego wizyta ma potrwać do czwartku.

Musimy dążyć w kierunku politycznego rozwiązania, odrzucić wszelkie myślenie zimnowojenne, szanować prawowite obawy o bezpieczeństwo wszystkich państw oraz budować zrównoważoną, skuteczną i trwałą architekturę bezpieczeństwa w Europie – powiedział Xi, oskarżając przy tym „pewne kraje” o „upolitycznianie i wykorzystywanie gospodarki światowej”.

Łukaszenka oświadczył, że strona białoruska w pełni zgadza z ogłoszonym przez Pekin „stanowiskiem Chin w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego”, które ma jego zdaniem „olbrzymie znaczenie dla rozwiązania kryzysu” – napisano w komunikacie.

W dokumencie, określanym przez niektóre media mianem „chińskiego planu pokojowego”, znalazło się wezwanie do zawieszenia broni, do negocjacji i poszanowania integralności terytorialnej „wszystkich państw”, a także ogólny sprzeciw wobec gróźb jądrowych. Pojawił się w nim jednak również apel o zniesienie „jednostronnych sankcji”, jak ChRL określała sankcje przeciwko Rosji.

Według komunikatu chińskiego MSZ Xi wyraził uznanie dla „niezachwianego wsparcia Białorusi dla prawowitego stanowiska Chin w kwestiach związanych z Tajwanem, Sinciangiem, Hongkongiem i prawami człowieka”. Oba kraje powinny wspierać się w „ochronie własnych interesów, sprzeciwie wobec ingerencji obcych sił w ich wewnętrzne sprawy oraz ochronie suwerenności i bezpieczeństwa politycznego”.

Obaj przywódcy podpisali wspólne oświadczenie w sprawie „dalszego rozwijania wszechstronnego partnerstwa chińsko-białoruskiego na każdą pogodę w nowej erze”. Zawarto również szereg umów w dziedzinach gospodarki, handlu, przemysłu, rolnictwa, ceł, nauki i techniki, ochrony zdrowia, turystyki i sportu – napisano.

Przed rozmową z Xi, Łukaszenka spotkał się z premierem Chin Li Keqiangiem. Po rozmowach Xi wyprawił na cześć białoruskiego dyktatora bankiet powitalny w Złotej Sali Wielkiej Hali Ludowej – wynika z komunikatu chińskiego MSZ.

PAP/KG