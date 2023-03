Rosną koszty starzenia się ludności

Koszty starzenia się ludności w Polsce wzrosną z 20,1 proc. PKB w 2019 r. do 23 proc. w 2050 r. w porównaniu do 24 proc. PKB Unii Europejskiej (UE) w 2019 r. i 26,5 proc. PKB UE w 2050 r., podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

PIE podkreślił, że współczynnik obciążenia demograficznego (definiowany jako stosunek osób w wieku poprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym) wzrósł w ciągu dekady o 9,6 pkt proc. do 29,3 proc. w ub.r. w Polsce, co daje drugi wynik w UE (tuż za Finlandią - 9,7 pkt proc. wzrostu). W UE współczynnik ten wzrósł o 5,9 pkt proc. w ciągu dekady do 33proc. w ub.r.

Szacuje się, że koszty starzenia się ludności w UE będą stopniowo wzrastać głównie do połowy bieżącego wieku: z 24proc. PKB UE w 2019 r. do 26,5proc. PKB w 2050 r. (a w Polsce odpowiednio z 20,1proc. do 23proc.). Starzenie się społeczeństw będzie miało kluczowe konsekwencje społeczne i gospodarcze, wśród których wymienia się m.in. zwiększające się wydatki na świadczenia emerytalne, opiekę zdrowotną i pielęgniarską. Wyzwaniem pozostaną także pogłębiające się dysproporcje między regionami, m.in. w wyniku szybszego starzenia się i odpływu ludności w wieku produkcyjnym w słabiej rozwiniętych gospodarczo regionach - czytamy w tygodniku PIE.

PIE zaznacza, że trendy długofalowe wyznaczają dalsze starzenie się społeczeństw i szacuje, że prognozowana wartość współczynnika obciążenia demograficznego w 2030 r. w UE wzrośnie do 43,1 proc. (w Polsce do 38,9 proc.), a w 2050 r. do 56,9 proc. (w Polsce 57 proc.).

Wpływ pandemii, choć wyraźny w krótkim okresie (o czym świadczy m.in. 1,2 mln nadmiarowych zgonów w UE w okresie 2020-2021 r.), najprawdopodobniej nie wpłynie znacznie na zaburzenie tych trendów, o czym świadczy m.in. ponowne wydłużanie się oczekiwanej długości życia, poprawienie wskaźnika liczby urodzeń w II połowie 2021 r. czy też ponowne zwiększenie przepływów migracyjnych.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w okresie 2011-2021 zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym - z 18,7 proc. w 2011 r. do 18,2 proc. w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym - z 64,4 proc. w 2011 r. do 60,0 proc. w 2021 r. Wyraźnie zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym - z 16,9 proc. do 21,8 proc., tj. o prawie 5 pkt proc.

ISBnews/RO