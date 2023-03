Ruszyła Akademia Korzyści PPK - do wygrania ponad milion złotych

Pod adresem https://www.akademiappk.pl/ wystartowała Akademia Korzyści dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Oszczędzaj w PPK, pogłębiaj wiedzę o programie i wygrywaj nagrody!

Celem Akademii jest przedstawienie zasad funkcjonowania programu i tym samym zachęcenie do oszczędzania w PPK. Dodatkowo do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne, a ich łączna pula wynosi ponad milion złotych. Akademia Korzyści PPK realizowana będzie od stycznia do października 2023 roku. Organizatorem akcji na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju SA jest Nofsza sp. z o.o., należąca do Grupy Eura7.

Akademia Korzyści PPK to przede wszystkim quizy z wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które przybliżają ideę programu i jego najważniejsze założenia. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie uczestnik konkursu otrzymuje losy, które biorą udział w sześciu losowaniach nagrody głównej – każdorazowo jest to 100 tysięcy złotych. A to nie jedyne nagrody w Akademii.

Cel Akademii Korzyści PPK

Akademia Korzyści PPK pełni przede wszystkim rolę edukacyjną. Ma zapoznawać uczestników z zasadami oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz pokazywać korzyści, jakie płyną z gromadzenia środków wspólnie z pracodawcą i państwem. PPK to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Przystępując do PPK, pracownik buduje swoje oszczędności na przyszłość, ale w razie potrzeby może z nich skorzystać w każdej chwili. To wyjątkowo korzystny sposób oszczędzania – średnio do każdej złotówki, wpłaconej przez pracownika, drugą dokłada pracodawca i państwo.

Jednym z celów Akademii jest zwiększenie wiedzy o PPK wśród osób, które podlegają tzw. autozapisowi i do końca marca podejmą decyzję o pozostaniu w PPK.

Kto może wziąć udział w akcji edukacyjnej Akademia Korzyści PPK

Uczestnikiem Akademii Korzyści PPK może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz jest uczestnikiem PPK lub będzie uczestnikiem PPK najpóźniej w chwili pierwszego losowania nagród, w którym weźmie udział. Pierwsze losowanie odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. Oznacza to, że uczestnik może zapisać się do loterii już teraz, nawet jeśli dołączy do PPK np. w ramach autozapisu w późniejszym czasie.

Jak zostać uczestnikiem konkursu?

Aby przystąpić do konkursu, należy zarejestrować się na stronie https://konkurs.mojeppk.pl oraz zatwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany mailem. Do akcji można przystąpić do 30 września 2023 r.

W jaki sposób zdobywa się losy w Akademii Korzyści PPK?

Pierwszy los w Akademii Korzyści PPK otrzymuje się za zgłoszenie udziału w konkursie. Swoje szanse można zwiększyć, przystępując do zadań, które poszerzają wiedzę o PPK. Dodatkowe losy można otrzymać za takie aktywności, jak: quiz z pytaniami, pytania niespodzianki, ankiety czy też pozyskanie nowych uczestników akcji za pomocą linku polecającego.

Zadania będą pojawiały się cyklicznie na koncie każdego zarejestrowanego uczestnika. Łącznie do rozwiązania będzie 7 quizów z 5 pytaniami jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź to jeden punkt, więc za samo rozwiązanie quizów można otrzymać do 35 dodatkowych losów.

Nagrody

W trakcie trwania Akademii odbędzie się 6 losowań nagrody głównej, tj. każdorazowo 100 tysięcy zł. Dodatkowo przewidziano 24 nagrody w wysokości 10 tysięcy zł, 96 nagród po 1 tysiąc zł oraz 640 nagród niespodzianek po 100 zł, które można wygrać, rozwiązując quizy. Łączna pula nagród to ponad 1 mln złotych.

Uczestnik, który nie zdobył żadnej nagrody w losowaniu, automatycznie bierze udział w kolejnych losowaniach. Dotychczasową pulę punktów wciąż można zwiększać, wykonując kolejne zadania. Dzięki temu szanse na zwycięstwo stale rosną.

Nie czekaj – już dziś zarejestruj się w Akademii Korzyści PPK! Oszczędzaj w Pracowniczych Planach Kapitałowych, rozwiązuj quizy i wygrywaj nagrody!