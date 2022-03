Serwis MojePPK − zaloguj się i sprawdź, ile zyskałeś!

Serwis MojePPK to nowy portal dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, który pozwala łatwo sprawdzić stan środków zgromadzonych w PPK. Po zalogowaniu (przez profil zaufany, e-dowód lub za pomocą konta w serwisie), uczestnik może sprawdzić stan oszczędności na wszystkich swoich rachunkach PPK, które może mieć w różnych instytucjach finansowych; zobaczyć wysokość wpłat, a także wygenerować raport z zestawieniem danych. Serwis jest ogólnodostępny, wielojęzyczny oraz dostosowany do wymagań osób słabowidzących. Portal ma charakter wyłącznie informacyjny

Serwis funkcjonuje od 30 grudnia i z dnia na dzień zyskuje na popularności. Łącznie już blisko 50 000 osób zalogowało się na swoje rachunki PPK za jego pośrednictwem. Dotychczas najchętniej odwiedzali go mieszkańcy województwa mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego. Ok. 3% wejść na stronę pochodzi spoza granic naszego kraju − najczęściej z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Niderlandów.

Wszystkie rachunki PPK w jednym miejscu

Uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych, gdy zmienia pracę, może przetransferować środki z dotychczasowego rachunku PPK na rachunek PPK u nowego pracodawcy lub pozostawić oba rachunki. W związku z tym może dojść do sytuacji, gdy w trakcie kariery zawodowej będzie posiadał kilka, a nawet kilkanaście rachunków PPK. Ta sama sytuacja dotyczy osób, które jednocześnie pracują u więcej niż jednego pracodawcy. Aby ułatwić dostęp do informacji o posiadanych rachunkach oraz wartości zgromadzonych środków, powstał serwis MojePPK, agregujący dane z Ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR SA.

Jak się zalogować?

Aby skorzystać z serwisu wystarczy, że wejdziesz na stronę mojeppk.pl i klikniesz przycisk „zaloguj się” w prawym górnym rogu lub po prostu wejdziesz na stronę rachunek.mojeppk.pl. Na tym etapie możesz wybrać metodę logowania, np. e-dowód lub profil zaufany (a jeśli go nie masz, możesz go od razu założyć). Możesz również zalogować się, tworząc konto w serwisie MojePPK (jeśli nie korzystasz z profilu zaufanego). Wówczas do rejestracji konta w serwisie potrzebne Ci będą informacje o jednym z Twoich rachunków PPK (wybranym przez Ciebie).

PPK: zostałeś? Zyskałeś!

Jak wynika z najnowszych danych dot. PPK (aktualnych na początek stycznia 2022 r.), na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł brutto, oszczędzającego od grudnia 2019 r., w zależności od grupy funduszy znajduje się średnio od 2 578 zł do 3 470 zł więcej, niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 97 proc. do 131 proc. zysku.

Dlaczego warto być w PPK? Bo to program, w którym do wpłat pracownika dokłada się także pracodawca i państwo. To dwa razy szybsze oszczędzanie! Dodatkowo zgromadzone środki są prywatne i dziedziczone, a pracownik sam decyduje o tym, czy chce być uczestnikiem PPK, jak wysokie wpłaty będzie odprowadzał (od 0,5 do 4% wynagrodzenia) oraz jak będą inwestowane jego środki. Dodatkowo, jeżeli ktoś zrezygnował, to do oszczędzania w PPK może powrócić w każdej chwili, w dowolnym momencie może też wypłacić swoje oszczędności – nawet przed 60. rokiem życia.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę www.mojeppk.pl i sprawdź, ile możesz zyskać.