Jak utrzymać dobre perspektywy polskiej gospodarki? (WIDEO)

Podczas XXIII Konferencji Izby Domów Maklerskich IDM, Maciej Wośko rozmawiał z prof. Łukaszem Hardtem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

W Bukowinie Tatrzańskiej trwa kolejna odsłona Konferencji Izby Domów Maklerskich. Tegoroczne spotkanie poświęcone jest między innymi wyzwaniom stojącym przed polską gospodarką i rynkiem kapitałowym w obliczu wysokiej inflacji i kryzysu energetycznego. A także określeniu priorytetów regulacyjnych w celu rozwoju rynku kapitałowego i zwiększenia jego wkładu w przezwyciężenie kryzysu.

Profesorowi Hardtowi udało się wprowadzić do dyskusji trochę optymizmu ze swoim wystąpieniem dotyczącym perspektyw dla polskiej gospodarki.

Polska gospodarka przechodzi obecnie przez szczyt inflacji. Moja osobista prognoza jest taka, że pod koniec roku zejdziemy do wartości jednocyfrowych. (…) Inflacja nadal będzie dużym wyzwaniem, choć optymistyczne jest to, że się wkrótce obniży. Szczególnie dla Narodowego Banku Polskiego to wyzwanie, by sprowadzić inflację do planowanego celu. Kluczowe pytanie teraz brzmi: co później? Takie długotrwałe zejście do celu nie będzie proste. Schodzenie z inflacji prawie 20-procentowej będzie trwało, co pokazała już historia. A jak inflacja jest wysoka to z kolei kreuje dużą niepewność. Trudno formułować biznesplany czy projekty inwestycyjne w takich warunkach. Ograniczenie jej będzie dobre dla naszego rozwoju gospodarczego - stwierdził prof. Hardt.