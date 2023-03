Świstaki lubią wiatraki, a PGE lubi czystą energię

Transformacja energetyczna wpłynie nie tylko na jakość naszego życia codziennego i lepszą dostępność energii ze zdywersyfikowanych źródeł, ale też odbędzie się z korzyścią dla przyrody

Jako ludzie warto byśmy pamiętali, że nasze działania nie wpływają tylko na nasze miejsce zamieszkania i bezpośrednie sąsiedztwo, ale też na naszych mniejszych, zwierzęcych przyjaciół. I właśnie do tego faktu odnosi się nowa, wiosenna kampania wizerunkowa PGE.

Świstaki i łasice to sympatyczne zwierzęta, które także odczuwają ekologiczne skutki inwestycji lub… mogą dzięki rozsądnym działaniom żyć spokojnie. I to właśnie ich „głos” ma nam zaprezentować korzyści, jakie wynikają z energetycznej, zielonej transformacji - i nie jest to pierwsza taka kampania. PGE po raz kolejny pozwala nam poznać „opinie” zwierząt na temat energetycznych przemian - wcześniej „wypowiadały się” foki, mewy czy sowy.

A, jeśli chodzi o energetyczną transformację, jest o czym opowiadać. Grupa PGE jest bowiem największym producentem zielonej energii w Polsce, dysponując 20 farmami wiatrowymi, 29 elektrowniami wodnymi, czterema magazynami energii elektrycznej (elektrownie szczytowo-pompowe) oraz 24 farmami fotowoltaicznymi. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 433,1 MW.

Sami Polacy zdają sobie sprawę z korzyści, jakie daje zielona transformacja. Według badań IBRiS 66% badanych popiera inwestycje zmierzające do rozwoju lądowych farm wiatrowych, a 77% jest za budową morskich farm wiatrowych.

Jak wskazuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej: „Zielona zmiana wpisana jest w realizację celów biznesowych Grupy PGE. Dzięki naszym inwestycjom, mieszkańcy Polski już teraz korzystają z energii elektrycznej wyprodukowanej przez źródła przyjazne środowisku. Tylko w 2022 r. energia wyprodukowana przez odnawialne źródła Grupy PGE osiągnęła rekordowy poziom 1 931 GWh, czyli o ponad 5 proc. więcej niż rok wcześniej”. Jak dodaje prezes: „Jako lider zielonej transformacji energetycznej w Polsce jesteśmy w stanie pokryć energią z OZE roczne zapotrzebowanie dla 860 tys. gospodarstw domowych, czyli tyle, ile liczy województwo łódzkie”. Tym samym zielona transformacja nie tylko trwa, ale ma już swojego zdecydowanego lidera. To dobra wiadomość - tak dla nas samych, jak i zwierząt.

Arkady Saulski