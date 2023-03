Soboń: e-PIT w tym roku jest bardzo popularny

Do tej pory 6 mln podatników złożyło rozliczenie podatkowe za 2022 r., 4 mln Polaków zrobiło to za pośrednictwem systemu e-PIT - podał we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że już 2,5 mln podatników dostało zwroty, ich łączna kwota to 4 mld zł

Wiceminister finansów pytany w radiowej Trójce o tegoroczne rozliczenie z fiskusem zaznaczył, że w tym roku bardzo popularne jest szybkie rozliczenie z fiskusem, które ruszyło w połowie lutego.

Do dziś 6 mln podatników złożyło swoje zeznania podatkowe, z czego 4 mln zrobiło to elektronicznie przez system e-PIT, który jest najbardziej wygodną formą rozliczenia, bo najszybciej dostaniemy zwrot nadpłaconego podatku - powiedział.

Według Sobonia, już 2,5 mln podatników dostało zwroty na łączną kwotę 4 mld zł. „Myślę, że ta finalna kwota zwrotów (nadpłaconych podatków - PAP) wyniesie ponad 17 a nawet 18 mld zł” - podał.

W środę, 15 lutego, rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok, który potrwa do 2 maja br. Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl. Zalogować można się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel lub podając dane podatkowe.

Czytaj też: Ilu podatników otrzyma zwroty? Na konta trafi 17,5 mld zł

PAP/KG