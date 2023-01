PGE napędza polskie łyżwiarstwo

PGE Polska Grupa Energetyczna od lat wspiera łyżwiarstwo. Razem z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego i Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego stopniowo rozszerza współpracę o kolejne projekty

PGE wspiera łyżwiarstwo figurowe i szybkie. W ramach programu PGE Junior od 2022 roku PGE angażuje się także w łyżwiarstwo synchroniczne. Dodatkowo od 2018 roku PGE realizuje projekt “Chodź na Łyżwy” razem z PZŁF, a od sezonu 2021/2022 także projekt Zimowy PGE Narodowy w Trasie. Wszystkie te elementy mają pomóc w popularyzacji dyscypliny w Polsce.

PGE aktywnie i konsekwentnie wspiera łyżwiarstwo od blisko 5 lat. Angażujemy się zarówno w sport zawodowy, jak i zachęcamy do amatorskiego uprawiania tej dyscypliny. Współpraca z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego i Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego, jak również inicjatywy, jak Zimowy PGE Narodowy w Trasie czy program „Chodź na łyżwy” pozwalają promować tę dyscyplinę nie tylko wśród najmłodszych, ale także dorosłych. Jako największy sponsor polskiego łyżwiarstwa zachęcamy wszystkich do uprawiania tego pięknego sportu bez względu na wiek - mówił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas konferencji prasowej.

Współpraca z PGE jest jednym z filarów rozwoju łyżwiarstwa figurowego i synchronicznego w Polsce. Stałe wsparcie, otwartość na nowe pomysły, szukanie przestrzeni do realizacji wspólnych projektów, chęć popularyzacji łyżwiarstwa w miastach, w których nie ma jeszcze klubów - to nie tylko dodaje naszemu środowisku skrzydeł, ale też zapewnia komfort psychiczny przy planowaniu przyszłości naszej dyscypliny. Przed nami w tym roku kolejne inicjatywy i projekty i cieszę się, że będziemy je razem realizować - stwierdził z kolei Jacek Tascher, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.

Grupa łyżwiarstwa synchronicznego / autor: PGE

Nasza współpraca z PGE to szerokie otwarcie możliwości dla wielu młodych adeptów łyżwiarstwa szybkiego. Dzięki takiemu wsparciu możemy do szkolenia zaprosić znacznie większą liczbę potencjalnych medalistów olimpijskich. Z góry zakładam medalistów olimpijskich, bo przy takim wsparciu szkolenia taki medal jest niemal pewny. Również dzięki wsparciu PGE dajemy naszym zawodnikom możliwość rywalizacji i pokazania się na zawodach krajowych oraz międzynarodowych organizowanych przez PZŁS w Polsce. Organizacja międzynarodowych zawodów łyżwiarskich w Polsce to jedna z najlepszym możliwości pokazania i promocji dyscypliny w Polsce, zachęceniu zawodników do jej uprawiania a fanów do kibicowania - dodał natomiast Rafał Tataruch, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Na koniec konferencji na tafli stołecznego Torwaru w krótkich pokazach zaprezentowali się reprezentanci kraju, w tym szykująca się do występu w mistrzostwach świata juniorów para taneczna Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza oraz panczenista, ubiegłoroczny mistrz Europy na 500 m Piotr Michalski.

Wsparcie PGE to nie tylko łyżwiarstwo figurowe i szybkie. W tym sezonie, po raz kolejny PGE angażuje się także w projekt Zimowy PGE Narodowy w Trasie. W zeszłym sezonie ten najbardziej rozpoznawalny zimowy tour na polskich lodowiskach gościł 400 tys. w 10 miastach.

W 2023 roku projekt rozpoczął się 7 stycznia i potrwa do końca lutego. Będzie realizowany w 16 miastach: w Lublinie, Dębicy, Kielcach, Białymstoku, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Siedlcach, Gorzowie Wielkopolskim, Elblągu, Tomaszowie Mazowieckim, Częstochowie, Nowym Sączu, Skarżysku Kamiennej, Opolu i Warszawie. Jest on okazją nie tylko dla najmłodszych do zapoznania się z łyżwiarstwem, ale także dla dorosłych, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z tym sportem.

PGE/KG