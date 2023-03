Ten śledczy jest niewygodny dla Tuska!

Politycy Platformy Obywatelskiej starają się podważyć wiarygodność szefa śląskiej komórki Prokuratury Krajowej, która prowadzi śledztwo ws. warszawskiej afery śmieciowej. Tymczasem Tomasz Tadla to jeden z najbardziej doświadczonych polskich prokuratorów - podaje w środę „Gazeta Polska”.

Przypomniano, że „według Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, w latach 2020-2022 w podległym stołecznemu Ratuszowi Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania (MPO) miało dochodzić do ustawiania przetargów na zagospodarowanie odpadów. Łapówki w wysokości blisko 5 mln zł miał przyjąć Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu w rządzie Donalda Tuska. Najpierw stał na czele MPO, a potem nadzorował tę spółkę jako sekretarz Warszawy. Pośrednikiem w całym procederze przekazywania pieniędzy miał być Rafał Baniak, były wiceminister skarbu w rządzie Donalda Tuska. Wraz z Karpińskim przebywa on obecnie w areszcie tymczasowym”. „GP” podaje, że „politycy PO twierdzą, że to sprawa polityczna. Jednocześnie politycy tego ugrupowania zaatakowali Tomasza Tadlę, szefa śląskiej komórki Prokuratury Krajowej, prowadzącej śledztwo w sprawie tzw. warszawskiej afery śmieciowej. W artykule, jaki ukazał się na łamach portalu wp.pl anonimowi przedstawiciele PO twierdzą, że za śledczym ciągną się kompromitujące sprawy z przeszłości” - pisze gazeta.

„GP” zacytowała oświadczenie Prokuratury Krajowej: „Pomimo medialnych ataków oraz kłamstw kierowanych przez anonimowych polityków Platformy Obywatelskiej prokuratorzy nadal, jak dotychczas, będą rzetelnie i sumiennie wykonywali swoje obowiązki, polegające na ściganiu przestępstw, w tym również tych o charakterze korupcyjnym” - napisano w oświadczeniu.

„GP” podała, że „Tomasz Tadla to jeden z najbardziej doświadczonych polskich prokuratorów. Karierę zaczynał w latach 90. w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowskich Górach”. W grudniu 2000 roku trafił do Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Jako jedną ze spraw Tadli „GP” wymieniła śledztwo dot. korupcji przy prywatyzacji przedsiębiorstwa energetycznego STOEN oraz PLL LOT. „Prokuratorowi Tadli udało się sporządzić akt oskarżenia, który obejmował m.in. gen. Gromosława Czempińskiego” - zaznaczono.

