Jest zawiadomienie do prokuratury na Trzaskowskiego!

We wtorek rano w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie złożone zostanie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego - ustalił portal Niezalezna.pl

Jak wskazał portal, chodzi o nadzór Trzaskowskiego nad stołecznym MPO (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania). Dowodem na to mają być dokumenty, które ratusz dołączył do pozwu wobec m.in. redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” Tomasza Sakiewicza. I to on właśnie złoży zawiadomienie w prokuraturze.

CZYTAJ TEŻ: Ministerstwo: Od 2023 obniżka cen prądu o 12 proc. Jest rozporządzenie

CZYTAJ TEŻ: Gaz drożeje i to całkiem sporo

Niezależna.pl przypomniała, że 22 marca br. Piotr Nisztor w artykule opublikowanym na łamach „Gazety Polskiej” ujawnił kulisy korupcyjnego procederu, związanego z gospodarką stołecznymi odpadami. W związku z opisaną przez dziennikarza aferą zarzuty przyjęcia blisko 5 mln zł usłyszał Włodzimierz Karpiński, były prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, a do czasu publikacji sekretarz m. st. Warszawy oraz jego wieloletni kolega, były wiceminister skarbu w rządzie PO–PSL Rafał Baniak, który miał mu przekazywać łapówki.

Z ustaleń „Gazety Polskiej” wynikało, że korupcyjny proceder miały ułatwić decyzje stołecznego ratusza, kierowanego przez Rafała Trzaskowskiego, który wyraził zgodę, aby kierowany przez Karpińskiego zarząd MPO do końca 2022 r. nie musiał otrzymywać zgód na zawieranie kontraktów na zagospodarowanie odpadów.

PAP, mw