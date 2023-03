Orange Polska sprzedaje nieruchomości. Ile ich ma?

Orange Polska szacuje portfel nieruchomości do sprzedaży na ok. 1 mld zł, poinformował ISBnews członek zarządu Maciej Nowohoński.

W obszarze nieruchomości, a w zasadzie ich sprzedaży, chciałbym przypomnieć, że cały czas w portfelu mamy kilkaset nieruchomości. Oceniamy, że wartość nieruchomości, które chcemy jeszcze zmonetyzować, to jest ok. 1 mld zł, powiedział ISBnews Nowohoński.

Dotychczas operator sprzedał nieruchomości o wartości ok. 1 mld zł. Członek zarządu zaznaczył, że grupa sprzedaje nieruchomości dla oszczędności. To część transformacji firmy. Orange Polska sprzedaje nieruchomości, których nie wykorzystuje do działań biznesowych, zaznaczył.

Infrastruktura, która wcześniej zajmowała setki metrów kwadratowych, dzisiaj zajmuje dziesiątki i możemy dać nieruchomościom drugie życie. To jest nawet jedno z głównych zadań, które sobie stawiamy, ażeby nie tylko sprzedać je, czyli poprawiać sytuację od strony aktywów dla spółki, ale również generować oszczędności w utrzymaniu tych nieruchomości. Odnotowujemy w tym obszarze bardzo dobry początek tego roku po dobrym ubiegłym roku. Po pandemii na nowo podeszliśmy również do kontekstu rynkowego, bo sprzedaż nieruchomości się zmienia. Mamy nowe narzędzia, nowe sposoby komunikacji z klientami i duży popyt, podsumował Nowohoński.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

