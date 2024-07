Dokąd trafiło polskie drewno? Zaskakujące kierunki

Z Polski w latach 2019-2023 za granicę sprzedano 14,3 mln ton nieprzetworzonego drewna, a w ub.r. było to 2,2 mln ton - wynika z przekazanej PAP informacji Lasów Państwowych.

Powołując się na wyliczenia GUS Lasy Państwowe podały, że w latach 2019-2023 najwięcej nieprzetworzonego drewna wyeksportowano do Niemiec - 5,3 mln ton; wysyłka drewna do naszych zachodnich sąsiadów stanowiła 37 proc. eksportu w tym czasie.

14,3 mln ton drewna na eksport

Lasy Państwowe dodały, że na dalszym miejscu znalazły się „inne kraje”, do których wysłano 5,1 mln ton drewna (35 proc.), a na kolejnym - Chiny. Do Państwa Środka w latach 2019-2023 trafiło 4 mln ton drewna, czyli 28 proc. eksportu tego surowca.

W latach 2019-2023 wielkość całego eksportu nieprzetworzonego drewna wyniosła 14,3 mln ton - poinformowano.

Eksport takiego drewna z Polski w ubiegłym roku wyniósł 2,2 mln ton. Na pierwszym miejscu były „inne kraje”, które stanowiły 43 proc. wysyłki (917 tys. ton), a na drugim znalazły się Niemcy z 40-proc. udziałem (851 tys. ton). Eksport nieprzetworzonego drewna do Chin stanowił 18 proc. wolumenu (383 tys. tys. ton).

Lasy Państwowe dodały, że wśród „innych krajów”, pięcioma największymi rynkami, do których eksportowano nieprzetworzone drewno z Polski w latach 2019-2023, były: Słowacja, Czechy, Szwecja, Litwa i Estonia. W ub.r. na Słowację wyeksportowano z Polski ok. 200 tys. ton drewna, do Czech - ponad 250 tys. ton, Szwecji ok. 100 tys. ton, na Litwę mniej niż 150 tys. ton, zaś do Estonii poniżej 100 tys. ton.

Premia dla krajowych odbiorców

W połowie marca br. szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska informowała o przygotowaniu przez ministerstwo dziewięciu rekomendacji, które mają ograniczyć eksport nieprzetworzonego drewna z Polski. Jedną z nich jest skierowanie większej puli drewna do stałych i wieloletnich klientów Lasów Państwowych - tych, którzy mają historię zakupową.

Chodzi również o większe premiowanie przy sprzedaży drewna tych przedsiębiorców, którzy będą go w większym zakresie przetwarzać w Polsce; promowani mają być również odbiorcy, którzy przerabiają drewno blisko jego pozyskania.

Lasy Państwowe informowały, że pierwsze zmiany w systemie sprzedaży drewna mogą wejść w życie w ostatniej, trzeciej tercji tego roku (rok sprzedażowy 2024 został podzielony na trzy czteromiesięczne tercje). Generalna zmiana ma zacząć zobowiązywać od początku 2025 r.

Michał Boroń (PAP), sek

