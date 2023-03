ONZ: Rosja stosuje na Ukrainie tortury

Nie byliśmy przygotowani na to co zobaczymy na Ukrainie, to co znaleźliśmy jest niewyobrażalne - mówią holenderscy eksperci, którzy badali rosyjskie zbrodnie. Zespół specjalistów medycyny sądowej żandarmerii wojskowej (Koninklijke Marechaussee) badał m.in. zwłoki ukraińskich jeńców wojennych