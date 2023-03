Telewizja wPolsce: Minister Ziobro o zamordowaniu ks. Franciszka Blachnickiego

Małżeństwo Gontarczyków, których agenturalna działalność jest wiązana z operacją politycznego mordu na księdzu Franciszku Blachnickim, nie może spać spokojnie. Zdaniem ministra Zbigniewa Ziobry, który gościł dziś w telewizji wPolsce.pl, oni także znaleźli się pod lupą śledczych

Zbigniew Ziobro był w piątek gościem telewizji wpolsce.pl, gdzie został zapytany o sprawę zabósjtwa księdza Franciszka Blachnickiego.

Osobami podejrzewanymi o związek z tym zabójstwem są agenci. Tę wersję należy zweryfikować. Nie mogę mówić o wszystkich szczegółach śledztwa, ale są tam poważne poszlaki, które są w tej chwili przedmiotem analizy. Nie ulega wątpliwości, że ksiadz Franciszek Blachnicki został zamordowany na polecenie komunistycznych służb, mówił Zbigniew Ziobro na antenie telewizji wPolsce.pl.

Pytanie jest kto był bezpośrednim wykonawcą. Pewne okoliczności i tropy też wskazują na konkretne osoby. Chodzi tu o czasowe koincydencje, które wskazują na możliwość podania trucizny i na skutek, którym była śmierć duchownego. (…). Komunistyczne polskie służby odwoływały się do trucizny jako do sposobu działania. Tak działały także radzieckie służby. Nie ulega wątpliwości, że państwo Gontarczykowie zapisali haniebną kartę w tej historii i nie mam tu najmniejszej wątpliwości. To, że dzisiaj ci ludzie są współpracownikami pana Rafała Trzaskowskiego, to jest to ogromny skandal, podkreślił Prokurator Generalny.

To był wyjątkowo niezłomny ksiądz. Służył panu Bogu, ale był tez patriotą i służył Polsce. Odrzucał komunizm , jako mitologię zła, sprzeczną z wiarą chrześcijańską. Sami funkcjonariusze bezpieki pisali, że „on niczego się nie boi”