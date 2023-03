Grupa Azoty kolejny raz obniża ceny nawozów

Grupa Azoty od 17 marca br. obniża ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych po raz trzeci od października 2022 r. - poinformowała spółka w piątek. Wyjaśniła, że to odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i dostosowanie cen produktów do bieżącej sytuacji na rynku surowcowym.

Od piątku, 17 marca, Grupa Azoty znacząco obniża ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych w swojej autoryzowanej sieci dystrybucyjnej, dostosowując ceny swoich produktów do bieżącej sytuacji rynkowej- poinformowała Grupa Azoty.

Zaznaczono, że to już kolejna obniżka w tym roku - po zeszłomiesięcznej - i trzecia na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy.

W październiku ubiegłego roku obniżyliśmy ceny nawozów o ok. 1000 zł/t, z kolei od lutego br. cenniki zostały obniżone o ok. 20-30 proc. – powiedział wiceprezes Grupy Azoty, prezes spółki Grupa Azoty Puławy Marcin Kowalczyk.

Grupa Azoty wyjaśniła, że decyzja o kolejnej w tym roku znaczącej obniżce cen nawozów to m.in. „odpowiedź na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe i dostosowanie cen produktów do bieżącej sytuacji na rynku surowcowym”.

Z danych przedstawionych przez Grupę Azoty wynika, że spółka w drugim miesiącu br. ograniczyła produkcję nawozów azotowych względem lutego 2022 r. z 297 tys. ton do 196 tys. ton, a nawozów wieloskładnikowych - z 90 tys. ton do 37 tys. ton. W tym okresie spółka zmniejszyła też produkcję mocznika ze 127 tys. ton do 70 tys. ton. W lutym 2023 r. w porównaniu z podobnym okresem roku ubiegłego spadły też wolumeny produkcji nawozów specjalistycznych i innych chemikaliów, takich jak oxoplast, poliamid i pigmenty.