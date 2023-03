Szef MON: do Olecka w tym roku wróci jednostka wojskowa

Nie chcemy, żeby Olecko było drugą Buczą i do tego nie dopuścimy. Jeszcze w tym roku w Olecku (warmińsko-mazurskie) powstanie jednostka wojskowa, która wejdzie w skład I Warmińskiej Brygady Artylerii - powiedział w sobotę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

W sobotę minister Błaszczak odwiedził Olecko w woj. warmińsko-mazurskim. Polityk złożył kwiaty pod pomnikiem św. Jan Pawła II i spotkał się z mieszkańcami miasta.

Jak mówił, podstawowym warunkiem rozwoju ojczyzny jest bezpieczeństwo.

„Nie chcemy, żeby Olecko było drugą Buczą i do tego nie dopuścimy. Nie dopuścimy dlatego, że budujemy nowe jednostki wojskowe. Jeszcze w tym roku tu w Olecku powstanie jednostka wojskowa” - zapowiedział wicepremier.

Jego zdaniem, oznacza to bezpieczeństwo dla mieszkańców miasta i województwa oraz ważny impuls gospodarczy dla regionu.

„Jeszcze w tym roku, a nawet jeszcze w kwietniu, teren, który pozyskaliśmy (…) zostanie wykorzystany na budowę jednostki wojskowej. Najpierw zaczniemy od infrastruktury tymczasowej. Zaczniemy szybko, dlatego, że szybko chcemy uzyskać efekt w postaci jednostki wojskowej - mówił szef MON.

Jak dodał, chodzi o jednostkę, która będzie wchodziła w skład I Warmińskiej Brygady Artylerii, której dowództwo mieści się w Węgorzewie.

„Doświadczenia z Ukrainy pokazują wprost, że artyleria sprawdza się - jeżeli chodzi o zdolności obronne Ukraińców (…) Dlatego, żeby do takiej napaści nie doszło, wzmacniamy artylerię, a I Mazurska Brygada z Węgorzewa jest jedną z najważniejszych jednostek Wojska Polskiego” - powiedział Błaszczak.

„To, co dzieje się teraz, a co związane jest z atakiem na świętego Jana Pawła II, naszego papieża, można postrzegać właśnie jako atak na nasz kraj, na Polskę. Dlatego, że Jan Paweł II jest naszym autorytetem, najwybitniejszym z Polaków” - powiedział w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami w Olecku (warmińsko-mazurskie) wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Jan Paweł II - jak ocenił Błaszczak - stanowi bardzo ważny element naszej tożsamości. Dlatego - jego zdaniem - „jeżeli ktoś chce złamać kręgosłup Polaków, to uderza właśnie w Jana Pawła II„.

Szef MON przypominał także słowa papieża na Westerplatte, które skierowane były do młodzieży podczas jego pielgrzymki do Polski. „Papież mówił, że każdy w swoim życiu powinien mieć takie Westerplatte, czyli takie zadanie, któremu jest wierny. Nawet, jeżeli wydawałoby się, że to zadanie jest bardzo trudne do zrealizowania, to nie wolno się poddawać, ulegać, dezerterować, trzeba takie zadanie wykonywać. Dla nas takim zadaniem jest Polska” - powiedział Błaszczak.

Mateusz Mikowski, Adrian Kowarzyk, Jacek Buraczewski (PAP), sek