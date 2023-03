Na świecie brakuje wody? To przez zieloną rewolucję!

Ekoświry w TVN labidzą że na świecie brakuje wody. A brakuje bo lawinowo rosnące wydobycie metali rzadkich na wszystkie „zielone” technologie „ratujące planetę” pochłania jej gargantuiczne ilości - napisał na Twitterze Rafał A. Ziemkiewicz.

Kilo litu to 2200 litrów zużytej wody, a trzeba go 10 kg na 1 autko. Tylko na produkcję litu idzie w pzdu 21 mln litrów wody dziennie - dodał we wpisie.

Twitter/kp