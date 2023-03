Padła ofiarą oszustwa, sąd: to bank okradziono

Nikt nie chce paść ofiarą internetowego oszusta. Zwłaszcza, gdy banki do tej pory w większości przypadków zrzucały winę na użytkowników

Oszuści szukają coraz to innych metod. Dlatego niemal każda sprawa jest inna. Banki z kolei odbijały do tej pory piłeczkę, twierdząc iż to użytkownicy są winni przez niedbalstwo. Na szczęście - coraz więcej wyroków sądów jest na korzyść oszukanych.

Tym razem chodzi o sprawę, którą opisał serwis „Niebezpiecznik”.

Skoro więc środki pieniężne, które wpłynęły na konto powódki pochodziły z nieważnej umowy pożyczki, nie zostały przez nią zdeponowane, powódka nie nabyła roszczenia o zwrot sumy pieniężnej, która była przedmiotem transferu zagranicznego oraz przelewów dokonanych przy użyciu karty. Sprawcy oszustwa działali bowiem z góry powziętym zamiarem, by zawrzeć pożyczkę a następnie wyprowadzić pochodzące z niej środki na konto zagraniczne lub, by dokonać transakcji przy użyciu karty. Tym samym nie tyle uszczuplili środki pieniężne wniesione przez powódkę na konto bankowe, ile wykorzystali jej konto jako konto „techniczne”, by przeprowadzić przestępne działanie wyłudzenia środków pieniężnych od banku. - czytamy.

W tym przypadku „umowa” kobiety została unieważniona.

Same banki zapowiadają również nowe metody weryfikacji, by zwiększyć bezpieczeństwo klientów. Na przykład telefony konsultantów będą najpierw potwierdzane przez aplikację mobilną. To często właśnie już na tym etapie użytkownicy „dawali się złapać”, podając swoje dane oszustom.

Niebezpiecznik, Spider’s Web/KG